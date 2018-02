Santi Apostoli, famiglie ricevute in Regione ma soluzione slitta ancora

20 febbraio 2018

ROMA - Slitta ancora la soluzione abitativa per le famiglie che vivono accampate sotto i portici della basilica dei Santi Apostoli a Roma. Dopo una nuova giornata di mobilitazione sotto la regione Lazio, una delegazione è stata ricevuta dalla segreteria del presidente ZIngaretti. Agli occupanti è stato assicurato che l'impegno a destinare un immobile a chi vive in strada, resta ancora ma per la messa a norma dello stabile di via Ventura, servono ancora almeno venti giorni. Se ne riparlerà dopo le elezioni.

"C'è una forte delusione, oggi ci si aspettava una soluzione. E invece abbiamo dovuto smontare di nuovo il presidio e tornare a Santi Apostoli - spiega Cristiano Armati, uno dei portavoce del movimento per il diritto all'abitare -. Le elezioni esaltano lo scarso coraggio da parte della Regione. La posizione del comune di Roma la conoscevamo mentre pensavamo di trovare qui una situazione diversa. Di sicuro la giunta ingaretti mostra buona volontà, ma c'è ancora da fare. Il 28 febbraio faremo un'assemblea, ci saranno anche rappresentanti regionali. Aspettiamo ancora, senza arrenderci". (ec)