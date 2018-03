"No.Discrimination Marche", campagna e convegno chiudono il progetto

21 marzo 2018

ANCONA - Seminario conclusivo del progetto “No.Discrimination Marche”, nell’ambito del quale proprio in questi giorni è stata avviata, su tutto il territorio regionale, la campagna d’informazione contro le discriminazioni. L’evento, in calendario per il 23 marzo a Palazzo delle Marche con inizio alle ore 9,30, prevede in apertura gli interventi del Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo; del Garante dei Diritti, Andrea Nobili; del dirigente del settore servizi sociali della Regione Marche, Giovanni Santarelli; di Patrizia Carletti per l’Agenzia sanitaria regionale e di Daniele Valeri dell’Associazione Avvocati di strada.

L’illustrazione dei risultati conseguiti è affidata, invece, a Eduardo Barberis dell’Università di Urbino. Tra gli ospiti, la scrittrice Marilena Delli, che presenterà il suo libro su “Razzismo all’italiana. Cronache di una spia mezzosangue”; Ugo Melchionda del Centro studi e ricerche “Idos” che proporrà l’esperienza del progetto “Voci di confine”; il documentarista Ruben Lagattolla con un reportage da Lampedusa. Prevista una sessione finale, nell’ambito della quale i Nodi porranno al centro dell’attenzione alcune testimonianze dirette.