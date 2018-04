Firenze, 40mila euro di solidarietà alla vedova di Idy Diene

04 aprile 2018

- FIRENZE - La Regione Toscana è vicina alla moglie di Idy Diene, l’ambulante senegalese ucciso a colpi di pistola in centro a Firenze il 5 marzo scorso. La vedova Rokhaya Kene Mbengue riceverà un contributo solidarietà di 40 mila euro, erogati in due annualità, analogamente a quanto accaduto in casi simili. È stato il suo presidente, Giacomo Bugliani (Pd), ad illustrare alla commissione Affari istituzionali la proposta di legge presentata dalla Giunta regionale, che è stata licenziata con un solo voto contrario, quello della Lega nord. Adesso la proposta di legge, prima del via libera definitivo, approderà nella prossima seduta del Consiglio regionale.