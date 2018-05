Tossicodipendenze, in Toscana 17 mila persone in cura nel 2017

02 maggio 2018

- FIRENZE - Nel 2017 in Toscana sono state 16.697 le persone in carico ai servizi sanitari per problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Le persone con problemi di alcoldipendenza sono state invece 5.338; 3.500 le persone con problemi di dipendenza da fumo di tabacco; 1.465 le persone con problemi di gioco d'azzardo patologico; 1.000 i detenuti tossico/alcoldipendenti; 1.120 le persone tossico/alcoldipendenti che hanno usufruito di percorsi assistenziali nelle comunità residenziali e semiresidenziali.

In base a questi numeri preoccupanti, continua l’impegno della Regione per contrastare tutte le tipologie di dipendenze. In Toscana le comunità terapeutiche sono 56, di cui 13 gestite dalle Asl e 43 dagli Enti ausiliari, per un totale complessivo di 1.119 posti (938 residenziali e 181 semiresidenziali).