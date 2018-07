Accessibilità, lo "Spirito di Stella" raggiunge il Porto Turistico di Roma

21 luglio 2018

ROMA - Sbarca a Roma "lo spirito" di Stella: il catamarano accessibile, che solca i mari in difesa dei diritti delle persone con disabilità, affronta una delle tappe più suggestive dell’edizione 2018, ospite del Porto Turistico di Roma fino a venerdì 27 luglio.

Immancabili, come in ogni tappa, gli Open Days: giornate rivolte a candidati ed amici, durante i quali chiunque potrà visitare l’imbarcazione gratuitamente. Ci sarà anche la possibilità di solcare le onde del mare per qualche ora, a largo del Lido di Ostia.



L’uscita di sabato 21, Wheels on Waves la dedica alle donne: le partecipanti, disabili e non, saranno pronte a cimentarsi in un’avventura tanto sportiva quanto simbolica: un piccolo gesto per consolidare l’emancipazione femminile e dare voce ad alcune delle sue protagoniste. In programma per domenica 22 l’attività di Team Building dedicata al corpo docenti e allo staff operativo della Snowsports Academy San Marino. Dalle nevi al mare con l’obiettivo di consolidare le conoscenze e favorire, attraverso il confronto con nuove esperienze, l’eccellenza accademica. La mattinata di lunedì 23 luglio vedrà a bordo del catamarano Aisa Lazio Onlus con il progetto Le Strade di Adam, il cui fine è sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’accessibilità da parte di persone con disabilità a parchi e giardini storici, aree e siti archeologici, spazi urbani, edifici monumentali, luoghi di culto, musei. Incentivare la cultura, quale strumento di libertà ed aggregazione collettiva.

Martedì 24, a partire dalle 18:30, presso il Porto Turistico di Roma - Lungomare Duca degli Abruzzi 80 (Ostia) - "Aperitivo di Architettura” e la Conferenza Stampa WoW. Tanti gli argomenti da affrontare: sarà l’Universal Design il fulcro tematico dell’incontro con Schüco Italia, specialista dell’involucro edilizio che progetta e realizza sistemi in alluminio per finestre, porte e facciate in grado di soddisfare i più elevati requisiti in termini di design, comfort, sicurezza ed efficienza energetica, ed Estel Group, storico brand Italiano di arredamento di Design, specializzato nella progettazione e produzione di ambienti d’ufficio.

Durante la serata prenderanno parte alla tavola rotonda architetti, contractor ed importanti clienti Estel legati al mondo dell'interior design, che porteranno la loro professionalità ed esperienza nel dibattito. La domanda da porsi: cosa significa rendere un ambiente universale? Significa renderlo confortevole, sicuro e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori. “Il tema dell’accessibilità deve essere sempre affrontato, fin dalle prime fasi del progetto, con un atteggiamento più aperto e disponibile possibile, affinché i progettisti possano rispondere in modo lungimirante alle esigenze delle persone. Quelle con disabilità ovviamente, ma anche i bambini e gli anziani. Ricordiamoci che ognuno di noi può trovarsi in condizioni di non abilità magari per periodi limitati di tempo”, sottolinea Roberto Brovazzo, Direttore Generale di Schüco Italia.



La conferenza stampa sarà palcoscenico per l’anteprima assoluta della presentazione del nuovo libro di Andrea Stella “Sfida Sull’Oceano. Un’eccezionale impresa di mare in sedia a rotelle” (San Paolo Editore), in libreria dall’11 luglio, in cui il velista ripercorre la genesi del progetto WoW ed i momenti salienti della traversata oceanica del 2017. Al termine della conferenza sarà di scena la cucina made in Italy: Orved - Gran Gourmet, azienda leader nel settore del sottovuoto, in collaborazione con Pasta Sgambaro, organizzerà uno Show Cooking, con ospite Andy Luotto, executive chef dell’esclusivo ristorante La Griffe di Roma; l’eclettico artista, attore e presentatore televisivo alzerà “Lo Spirito” dei presenti con rivoluzionari piatti di alta cucina, un mix di creatività, innovazione e sapori italiani. Le portate saranno servite su stoviglie fornite da Ecozema: prodotti al 100% biodegradabili e biosostenibili, nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura. A concludere il piacevole break gastronomico, il caffè Antica Tostatura Triestina con la garbata accoglienza dello staff Kàr-ma Promotion.

Venerdì 27 luglio, grazie alla collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, l’Open Day sarà dedicato al personale del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), nato su iniziativa del Ministero per il recupero psico-fisico dei militari che, operando in Patria e al di fuori dei confini nazionali, hanno contratto lesioni o malattie invalidanti e permanenti; lo sport diventa dunque un contributo determinante verso una nuova prospettiva di vita ed una più compiuta riabilitazione sociale.



Dopo la tappa romana e una breve pausa estiva, il vento tornerà a gonfiare le vele de “Lo Spirito di Stella” il 5 settembre a Rosignano per una nuova tappa, la dodicesima, e proseguire così la risalita marittima in direzione Genova.