Disabilità, case pensate per l'autonomia: riconoscimento al progetto Ada

23 settembre 2018

FIRENZE - Il Progetto ADA (Adattamento domestico per l'autonomia personale), promosso e finanziato dalla Regione Toscana per migliorare l'accessibilità delle persone disabili nei propri ambienti di vita, è stato selezionato, assieme ad altri 12 progetti, tra le "Good practices 2017" dall'International Design for all Foundation



Il Progetto ADA è una ricerca-intervento svolta dall'Unità di Ricerca Interdipartimentale Florence Accessibility Lab – FAL dell'Università di Firenze su commissione della Regione Toscana (nasce dal settore Politiche di integrazione socio-sanitaria guidato da Barbara -Trambusti, ed è stato poi coordinato dal Centro Regionale per l'Accessibiltà diretto da Andrea Valdré). Insieme agli altri 12 progetti selezionati nella Categoria "Spaces, products and services already in use", il Progetto ADA è ora in lizza per l'"International Design for All Award 2018", che premierà le migliori "Good practices 2017". Secondo la giuria, composta da esperti di fama internazionale, il progetto ADA soddisfa i 4 criteri di eccellenza posti alla base della selezione.

Obiettivo del progetto, offrire alle persone con disabilità grave, e a chi presta loro assistenza e cura nell'ambiente domestico, un'attività di consulenza (e, in alcuni casi, un contributo economico) per elevare l'autonomia dell'abitare con specifici interventi progettuali, che riguardano gli spazi della casa, i suoi arredi, le attrezzature, gli impianti tecnologici e di automazione degli ambienti.

"Come Regione Toscana stiamo cercando di mettere in atto tutte le iniziative possibili per essere sempre più vicini alle persone disabili e far sì che loro e i loro familiari non si sentano abbandonati nelle difficoltà della vita quotidiana - è il commento dell'assessore al diritto alla salute e all'integrazione socio-sanitaria Stefania Saccardi - Questo premio è davvero un bel riconoscimento, i miei complimenti e il mio sentito grazie a tutte le persone, in tutto oltre 500 - disabili, familiari, ricercatori, personale sanitario, tecnici -, che hanno lavorato a questo progetto, rendendolo una realtà concreta".

Hanno partecipato al progetto 362 persone disabili e le loro famiglie, e oltre 100 persone (tra medici, assistenti sociali, sociologi, architetti, riabilitatori, esperti in tecnologie assistive e domotiche, personale amministrativo) di tre enti diversi: Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura e Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa – Istituto di Scienza e Tecnologie per l'Informazione. Sia il disegno metodologico che gli strumenti operativi del Progetto ADA sono stati elaborati e progressivamente perfezionati dal Gruppo di ricerca attivato presso il "Florence Accessibility Lab" dell'Università di Firenze e composto da Junik Balisha (collaboratore), Beatrice Benesperi, Paolo Costa, Antonio Laurìa (responsabile scientifico) e Fabio Valli.