La comunicazione ai tempi dei social

24 ottobre 2018

Tre incontri sotto un unico filo conduttore, quello della comunicazione sociale ai tempi dei social che mette sotto i riflettori il tema della partecipazione. È questo il tema di Glocal Social(e) proposto dal Csv Insubria, nell’ambito di Glocal Festival, quattro giorni dedicati al giornalismo digitale, in programma a Varese dall’8 all’11 novembre. Il festival ospiterà dunque tre incontri, che si terranno presso la sede del Csv in via Brambilla a Varese, aperti a tutti ma in particolar modo ai comunicatori (agli iscritti all’Ordine dei giornalisti della Lombardia saranno infatti riconosciuti dei crediti formativi).

Il tema della partecipazione sarà al centro di una più ampia riflessione portata avanti dal Csv Insubria all’interno delle attività di VitaminaC, hub sociale del lavoro condiviso. Il primo appuntamento è giovedì 8 novembre con un incontro dal titolo “La comunicazione ai tempi della bassa risoluzione” con Massimo Mantellini, tra i maggiori esperti della rete internet italiana che si è occupato in particolare di temi legati all’accesso, alla politica delle reti, alla privacy e alla cultura digitale in genere.

Nel pomeriggio si parlerà di “Voci dal sociale ai tempi dei social: chi dice cosa in rete”, puntando l’attenzione su chi parla in rete e quali diventano le fonti rispetto a una realtà come quella del terzo settore dove la partecipazione è fluida e i ruoli sfumati. Interverranno Stefano Arduini, giornalista direttore Vita, Filippo Cavazza, addetto comunicazione Avis Nazionale e Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione.

Venerdì 9 novembre sarà la volta di “Piattaforme digitali e partecipazione” con Alessia Maccaferri, giornalista Sole 24 ore, Ivana Pais, professore di sociologia economica Università Cattolica e Maurizio Ampollini, direttore di Csv Insubria. Si parlerà del passaggio dalla disintermediazione alle storie di innovazione.