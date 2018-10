Pakistan, assolta Asia Bibi: era stata condannata a morte per blasfemia

31 ottobre 2018

ROMA - La Corte suprema del Pakistan ha assolto in appello la cristiana Asia Bibi, condannata a morte per blasfemia nel 2010. Secondo Saqib Nisar, il giudice che ha letto il verdetto, il rilascio di Bibi sarà "immediato". La legge sulla blasfemia del Pakistan è contestata anche a livello internazionale come strumento di pressione nei confronti delle minoranze non islamiche. Finora, a ogni modo, non è stata nessuna delle condanne a morte emessa sulla base delle norme. La notizia della sentenza è oggi l'apertura di alcuni dei principali mezzi di informazione di Islamabad. Secondo l'emittente 'Geo Tv', all'origine della decisione dei giudici la "mancanza di prove oltre ogni ragionevole dubbio". Il caso di Bibi riguardava un litigio con alcune lavoratrici di un frutteto nel Punjab che l'avevano accusata di aver bevuto da un pozzo per lei proibito in quanto "infedele cristiana" e quindi "impura". Allora, Bibi avrebbe detto: "Credo nella mia religione e in Gesù Cristo, morto sulla croce per i peccati dell'umanità; cosa ha mai fatto il vostro profeta Maometto per salvare l'umanità?".



La Lombardia le tende la mano. Commentando il verdetto della Corte suprema del Pakistan, esprime soddisfazione il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi. "E' una buona notizia" dice Fermi precisando che "proprio l'ultimo seduta del Consiglio, con un'iniziativa partita dall'ufficio di presidenza, ha auspicato che ci fosse questa sentenza e oggi siamo felici di riscontrare che l'auspicio del Consiglio regionale nella sua interezza ha raggiunto l'obiettivo morale che ci eravamo dati".

Il presidente dell'assemblea legislativa aggiunge che la Lombardia si è resa disponibile a trovare una "soluzione positiva". Era stato Fermi la settimana scorsa a prospettare la possibilità di ospitare Asia Bini in territorio lombardo. (Dire)