“Siamo tutti sulla stessa barca”: Milano sfila al grido di “People”

02 marzo 2019

MILANO – L'hanno chiamata “People – prima le persone”, la manifestazione contro razzismo e discriminazioni andata in scena sabato 2 marzo a Milano. Un successo, per la partecipazione e il clima respirato nell'intero pomeriggio. Al corteo indetto da tempo e organizzato dalle associazioni Insieme Senza Muri, Anpi, Acli, Sentinelli, Mamme per la pelle e Action Aid, nel corso delle settimane hanno aderito oltre 1200 associazioni e 700 comuni, con una grande partecipazione anche sui social network. “Siamo in 200 mila”, twitta l'assessore alle Politiche sociali del comune di Milano, Pierfrancesco Majorino.

Alla testa del corteo ci sono decine di bambini e i boy scout; hanno in mano palloncini azzurri, su ciascuno è raffigurato un mappamondo. Tante bandiere della pace, carri colorati , musica, striscioni: “Il mondo che vogliamo è una storia a colori”, “Siamo tutti sulla stessa barca”, “Vogliamo vivere insieme”, alcuni degli striscioni esposti.

In prima fila anche don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità: “Oggi siamo qui con i nostri ospiti che sono protagonisti di questa giornata di festa, in una piazza piena di sì, che porta un messaggio di speranza: vedere tante persone a Milano, in una manifestazione gioiosa e piena di energie che arrivano da contesti diversi, riempie il cuore. Oggi Milano dimostra che l'accoglienza è un seme di coesione sociale che contagia positivamente tutta la società”.

Tanta gente comune e tanti rappresentanti di organizzazioni e realtà associative, insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e a molti sindaci dell’area metropolitana. In testa al corteo, oltre a Sala e Majorino, anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, l'esponente Pd Maurizio Martina, tanti nomi della cultura e dello spettacolo.

.