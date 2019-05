Infanzia, in Toscana Camilla Bianchi nominata nuova garante

02 maggio 2019

Firenze - Camilla Bianchi e' la nuova garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Consiglio regionale conferma a maggioranza la sua nomina, indicata dalla commissione Affari generali nei giorni scorsi. Bianchi, laureata con lode a Pisa, vanta due master a Milano, un dottorato di ricerca in diritto comparato all'universita' di Palermo e un incarico da professore a contratto in Diritti umani, diritti dei minori e delle donne agli atenei di Urbino e di Tor Vergata a Roma.

In sede di esame della proposta di deliberazione in commissione, i nominativi proposti dai diversi gruppi consiliari erano stati in tutto tre. E se Camilla Bianchi era la candidatura avanzata dalla maggioranza, il centrodestra aveva proposto di designare Giorgio Fiorenzi, mentre i 5 Stelle avevano espresso una preferenza per Roberta Luberti.

(DIRE)