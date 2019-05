Settimana del "movimento", 2000 eventi in Europa: le tappe italiane

25 maggio 2019

ROMA - Torna da lunedì 27 maggio una settimana di mobilitazione dedicata alla promozione dello sport per tutti e di stili di vita attivi, che si svolge ogni anno in tutta Europa. L'iniziativa internazionale, giunta all'ottava edizione, è promossa dall'Isca - International Sport and Culture Association, con l’obiettivo di incrementare del 20% il numero di europei fisicamente attivi entro il 2020.



“Move Week è un’iniziativa internazionale coerente con quanto indica l'Agenda Onu 2030 rispetto al target dedicato allo sport - dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp - lo sport è riconosciuto come attore importante per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a pace, inclusione sociale e salute. Obiettivi che la Uisp, in questa edizione più di altre, insieme agli altri partner europei, promuove con centinaia di iniziative su tutto il territorio nazionale proprio come segnale a tutte le forze politiche che si apprestano alla competizione elettorale. Ovvero impegnarsi e rilanciare, attraverso la cultura del movimento, i valori fondativi della costruzione europea per garantire uguaglianza e giustizia sociale”.



In Italia la campagna è coordinata dall’Uisp, con il patrocinio dell’Anci e del Ministero della salute: si terrà in 65 città, dove saranno organizzati oltre 230 eventi sportivi con centinaia di volontari e di società sportive del territorio, associazioni, Aziende Sanitarie locali e Istituti scolastici, hanno inserito le loro proposte nel calendario della Move Week. La campagna in Italia è sostenuta da Alce Nero, marchio biologico che rispetta la natura e che condivide i valori di movimento e sana alimentazione.



Regine delle proposte sportive saranno le camminate e il trekking urbano per persone di tutte le età. Molte altre attività sportive saranno protagoniste degli eventi, con coreografie e musica, ginnastiche e danze capaci di coinvolgere persone di tutte le età. Non mancheranno tornei di calcio, basket e pallavolo fino a equitazione, zumba, giochi tradizionali, yoga e biciclettate. Si parte il 27 maggio con le camminate notturne a Bologna e Cividale del Friuli; sempre il 27 gruppi di cammino si muoveranno a Piossasco (To), ai laghi di Pietrarossa, Montefalcone, a Cremona con la salita sul torrazzo degli studenti del Liceo Daniele Manin, a Crotone con la camminata della salute. Martedì 28, invece, si camminerà a Reggio Emilia, Venezia, Mantova e Bisceglie (Bt). Ma altri gruppi di cammino partiranno il 29 maggio a Mantova, a Udine, ancora in notturna, a Mestre nei parchi Piraghetto e Catene, a Terni lungo il fiume Nera. Il 30 maggio a Melfi in programma una camminata ecologica, e a Putignano nordic walking che ritroveremo anche il 31 a Casalecchio di Reno. Infine, segnaliamo la camminata in riva al mare per le dune di giovino a Catanzaro il 1 giugno.

Nel sito dell'iniziativa tutte le città coinvolte e le iniziative, dalle porposte per gli amanti delle due ruote alla danza e ginnastica, dalle discipline orientali al nuoto.