Coronavirus, anche comune di Vo ferma (quasi) tutto: ecco l'ordinanza

ROMA - Sospendere tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose; sospendere tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita', alimentari e farmacie e dei servizi essenziali; sospendere le attivita' lavorative ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio,quelle svolte in telelavoro); sospendere lo svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti in Vo, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali; sospendere la partecipazione ad attivita' ludiche e sportive per i cittadini residenti in Vo, indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione, sospendere i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Vo; sospendere la frequenza delle attivita' scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nel Comune di Vo, con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari; interdire le fermate dei mezzi pubblici nel Comune di Vo. Queste le disposizioni contenute nell'ordinanza emessa oggi da Giuliano Martini, sindaco di Vo Euganeo, paese del padovano in cui sono stati riscontrati i primi due casi di Coronavirus in Veneto. (DIRE)

