Cornavirus, in Toscana cure gratis a studenti e turisti stranieri

Il governatore Enrico Rossi annuncia ordinanza regionale che riguarda anche ricercatori e insegnanti: "Tamponi anche per loro"

FIRENZE - In Toscana la Regione estende prevenzione e cure anche a studenti, ricercatori, insegnanti e turisti stranieri. Il governatore Enrico Rossi annuncia un'ordinanza per colmare una lacuna: l'assenza di una definizione chiara sulle modalità di presa in carico e copertura sanitaria per gli stranieri che soggiornano in Italia per ragioni di studio, ricerca o turismo. "Questa ordinanza- sostiene Rossi- è fondata su due ragioni. Anzitutto, la salute è una questione individuale e collettiva che non conosce confini e provenienze geografiche. Poi c’è una ragione di natura economica. Come ci dimostra uno studio dell'Irpet, le sole università straniere, in Toscana, generano un indotto economico e occupazionale di circa 150 milioni all'anno, per almeno 3 mila posti di lavoro. In caso di blocco o sospensione delle attività rischierebbe di lasciare a casa migliaia di persone". Non meno significativi i numeri del turismo, prosegue, "che contano oltre 40 milioni l'anno per oltre 40 mila posti di lavoro".

Per questo, fa sapere Rossi, "nei casi individuati dalle ordinanze nazionali, provvederemo noi come Regione Toscana a effettuare il tampone per queste categorie di persone. Oltretutto, non avendo queste persone un medico di famiglia, forniremo un numero cui rivolgersi per informazioni e per l'eventuale presa in carico". A differenza di altri Paesi, rivendica il governatore, "il sistema sanitario italiano è gratuito e per tutti, un valore a cui in Toscana non intendiamo rinunciare in nessun modo. Anche in questa circostanza, assicureremo cure e prestazioni a coloro che si trovano sul nostro territorio. Tali prestazioni- conclude- saranno erogate a titolo gratuito al netto di eventuali assicurazioni, pubbliche o private, a copertura parziale e totale. (DIRE)

