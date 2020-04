Primo maggio, anche in Toscana i sindacati chiedono lavoro in sicurezza

Non ci saranno manifestazioni, feste, comizi ma la voglia di celebrare il primo maggio è ancor maggiore perché il "virus è combattuto e sarà sconfitto proprio da chi lavora"

FIRENZE - Un primo maggio dedicato al "lavoro in sicurezza, per costruire il futuro", ma senza manifestazioni, feste, comizi. "Ci dispiace tantissimo", tuttavia la voglia di celebrarlo "è ancor maggiore perché questo maledetto virus è combattuto e sarà sconfitto proprio da chi lavora", spiega la segretaria generale di Cgil Toscana, Dalida Angelini. "In questa pandemia il lavoro è stato duramente colpito, da una parte; dall'altra, è grazie al lavoro di chi non si è fermato se questo Paese e la nostra regione sono ancora in piedi, decisi a farcela. Quanto successo rafforza il concetto su cui il sindacato si sgola da sempre: non può esserci lavoro senza sicurezza".

Anche senza comizi in piazza, quella di domani sarà "una giornata importantissima per tutti i lavoratori della Toscana", aggiunge il segretario generale della Cisl Toscana, Riccardo Cerza. "Mai come adesso è importante rimanere uniti e riaffermare il valore del lavoro, della sua dignità, della necessità" di operare "in sicurezza". La ripresa "dovrà venire al più presto, con un intervento pubblico sostenuto". però "bisognerà anche cambiare, mettendo al centro della società non più la finanza e la rendita, ma il lavoro e l'uomo".

In un momento di emergenza il primo maggio "non può che essere dedicato a tutti i lavoratori che sono in prima linea a sconfiggere il virus ma anche quelli che, con fatica e preoccupazione, sono tornati sul proprio posto di lavoro con dedizione e senso di responsabilità ma a cui va garantita la massima sicurezza", conclude il segretario generale della Uil Toscana, Annalisa Nocentini.

"Un pensiero va anche a tutti quei lavoratori, spesso donne, che in questi due mesi di lockdown, con le scuole chiuse, hanno dovuto farsi carico dei figli. è inaccettabile che il governo abbia concesso solo 15 giorni di congedo parentale, retribuito al 50%. Con la previsione che accadrà lo stesso per i prossimi 2 mesi: è un sacrificio che le famiglie, e le donne, non possono permettersi di sopportare. Il governo si assuma la responsabilità di trovare soluzioni concrete". (DIRE)

