Società

Aziende confiscate, online la piattaforma open data voluta dal Viminale

Presentato ieri, al ministero dell'Interno, il progetto per lo scambio di informazioni tra l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, Unioncamere e InfoCamere. A fine novembre sono 2.317 le aziende in confisca definitiva. Il 32 per cento sono in Sicilia