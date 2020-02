Caporalato. Sequestrate due aziende nel foggiano. Flai Cgil: “Trattamenti schiavistici”

L’operazione dei Carabinieri e del Nucleo ispettorato del lavoro partita dalle denunce dei lavoratori sfruttati. Il sindacato:“Lavoratori sotto minaccia, pagati meno della metà di quello che prevede il contratto provinciale degli operai agricoli della provincia”

ROMA - Ennesimo colpo allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato nelle campagne di Foggia con il sequestro di due aziende agricole. A commentare la notizia, la Flai Cgil territoriale del capoluogo pugliese secondo cui dalla conferenza stampa tenutasi ieri sono emersi “particolari agghiaccianti”. L’operazione dei Carabinieri, congiuntamente all’attività del Nucleo Ispettorato del Lavoro, ha permesso di rilevare gravi condizioni di sfruttamento dei lavoratori, spiega una nota della Flai Cgil di Foggia. “Il racconto degli inquirenti in alcuni tratti sfiora condizioni schiavistiche - spiega Daniele Iacovelli, segretario generale della Flai Cgil di Foggia -, lavoratori posti sotto minaccia, pagati meno della metà di quello che prevede il Contratto Provinciale degli operai agricoli della provincia di Foggia”.

L’operazione degli inquirenti ha fatto emergere anche il ruolo degli intermediari e dei caporali. Indagini “partite da lavoratori sottoposti a trattamenti schiavistici, e che hanno avuto la forza di denunciare - aggiunge Iacovelli -, alcuni di loro sono iscritti alla Flai Cgil, a cui abbiamo dato tutto il nostro supporto ed informazioni in merito alle corrette condizioni contrattuali che la dignità di ogni uomo a prescindere dal colore della pelle meritano, li abbiamo sostenuti nella loro rivendicazione”. Lavoratori che “con le loro denunce, con il supporto del nostro sindacato ed attraverso un azione attenta della Procura della Repubblica e delle forze dell’ordine, sono riusciti finalmente a rompere le catene che li tenevano legati”.

Per Iacovelli, occorre puntare maggiormente sulla prevenzione. “La Flai Cgil crede profondamente nell’aspetto preventivo della norma - aggiunge il segretario della Flai Cgil di Foggia -, in una condizione di corretta applicazione contrattuale e di diritti e dignità lavorativa, e speriamo che le aziende agricole territoriali, sempre più virino verso un percorso di legalità e si affianchino con fermezza a quelle che già lo percorrono in modo continuo e costante. Oggi più di ieri siamo convinti che la 199 sia una norma con forti aspetti deterrenti e che ancora non venga compresa correttamente nello spirito dal mondo agricolo”.

© Copyright Redattore Sociale