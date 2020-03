Coronavirus, come la solidarietà sta contagiando l’Italia

Dopo la riorganizzazione dei servizi i Centri di servizio per il volontariato fanno anche da cassa di risonanza delle iniziative lanciate dalle associazioni. Dalle campagne virali agli hashtag, dalle collaborazioni per rispondere ai bisogni dei più fragili alle storie

La pandemia da Coronavirus sta mettendo a dura prova tutto il Paese.

Anche i centri di servizio per il volontariato hanno riorganizzato il loro lavoro sperimentando nuove modalità per garantire la propria operatività fino a quando l’emergenza lo renderà necessario.

Dopo la fase di ripianificazione del lavoro che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in tutta Italia i Csv stanno diventando “cassa di risonanza” per rilanciare le iniziative di solidarietà promosse sui vari territori. Quello che non sembra rallentare infatti è la voglia di impegnarsi di molti cittadini, che pur seguendo l’obbligo di restare a casa non hanno smesso di esserci per gli altri.

Impossibile raccogliere qui tutte le azioni solidali che i Csv stanno mettendo in campo insieme ad associazioni, volontari gruppi organizzati ed enti locali; per approfondire, l’unico modo è visitare i loro siti web - i link sono disponibili nella mappa interattiva sul sito di CSVnet.

Qui citiamo i principali filoni di aiuto e alcune fra le tantissime idee, spesso semplici ma allo stesso tempo geniali, per trasferire online o a distanza, azioni di solidarietà per fare fronte alla crisi.

AIUTI

In questi giorni ad esempio, in tantissimi comuni sono nate spontaneamente, nei condomini o fra vicini di casa, iniziative per dare risposta ai bisogni delle persone più fragili, come la consegna della spesa o delle medicine. In questo senso diversi Csv hanno attivato insieme ai comuni, un coordinamento per raccogliere donazioni economiche e la disponibilità di cittadini e volontari in modo da collegarla alle associazioni che stanno già fronteggiando le problematiche o sono disponibili a farlo.

Il Csv di Milano per esempio, sta collaborando con il comune per raccogliere offerte o proposte di servizi, progetti ed attività da parte di organizzazioni non profit, volontari gruppi organizzati e imprese profit. Per aderire basta scrivere una mail all’indirizzo milanoaiuta@comune.milano.it descrivendo la disponibilità, l’eventuale copertura territoriale, i nominativi di uno o due referenti dell’organizzazione e il loro numero telefonico.

Sulla stessa linea è l’iniziativa "CremonaAiuta" e “Per Padova noi ci siamo” promosso dal comune insieme al Csv locale e alla diocesi e collegata a una campagna di raccolta fondi da destinare alle fragilità più estreme del territorio. Iniziative simili sono quella di Palermo rilanciata dal Csv e la pagina informativa in aggiornamento attiva sul sito web del Csv Terre Estensi - sede di Modena.

CAMPAGNE

Diverse sono poi le campagne virali e gli hashtag lanciati dai centri di servizio per promuovere e far conoscere tutte le iniziative di solidarietà che animano le varie regioni.

È questo lo spirito con cui i Csv della Lombardia hanno ideato #lagentilezzaticontagia, mentre il Csv dell’Umbria ha deciso di raccogliere e rilanciare sui canali web e social con l’hashtag #andratuttobene foto immagini e disegni realizzati dai bambini mentre con l’hashtag #ilvolontariatononsiferma sta raccontando le storie di impegno sociale che animano la regione.

#esCoSoloperVoi è il motto pensato dal Csv Molise per dare visibilità a foto e video inviati dalle tante organizzazioni in prima linea “per consegnare farmaci e alimenti, per donare mascherine a chi si occupa di trasportare malati, per raccogliere sangue…” come si legge sul sito dove il Csv sta rilanciando gli aggiornamenti anche dalla rete di associazioni molisane che si stanno adoperando per portare aiuto a domicilio.

STORIE

Un altro lavoro importante che molti Csv stanno portando avanti in questo momento è quello di raccontare le storie straordinarie di volontari e associazioni che hanno attivato forme di servizio straordinarie.

Il Csv Marche, ad esempio, racconta da giovedì 12 marzo in un articolo in aggiornamento storie di organizzazioni di volontariato della regione che hanno riconvertito i loro servizi o attivato di nuovi. Come ad esempio quella del Centro sociale Fonti di Recanati che ha messo in piedi una diretta on line con pillole di talk-show, satira, tutorial per bambini e di cucine dal mondo, commenti e notizie.

Tante le attività delle associazioni rilanciate a Messina dal Csv: dalle Misericordie di Spadafora, che consegnano la spesa alle persone più anziane all’associazione di clown dottori che leggono le fiabe al telefono all’impegno dei volontari di Legambiente dei Peloritani che per tutto il weekend, su mandato della Protezione Civile, hanno supportato le forze dell'ordine nei controlli e negli avvisi ai viaggiatori di treni e navi in arrivo in Sicilia.

Anche a Napoli Csv e comune stanno raccontando “il volontariato che non si ferma” attraverso il lavoro delle agenzie di cittadinanza, rete di associazioni attive da tre anni in tutti i municipi della città e che stanno garantendo il servizio anche in questi giorni, rimodulando le attività in base alle esigenze di sicurezza. (Clara Capponi)

