Coronavirus, Forum: “Il Terzo settore a Conte: noi ci siamo”

Dalla portavoce del Forum Nazionale del Terzo settore Claudia Fiaschi l'apprezzamento per le parole del premier Conte sul ruolo del volontariato e di tutto il mondo della solidarietà organizzata. Ma "gli operatori e i volontari vanno dotati di mascherine e protezioni"

“E’ positiva la scelta del Governo di stanziare risorse immediate a favore delle famiglie in difficoltà e di affidare direttamente ai Comuni la gestione di queste risorse. Abbiamo apprezzato le parole del Presidente del Consiglio quando ha voluto ricordare il ruolo fondamentale che svolge il volontariato e tutto il Terzo settore affiancandolo a quello delle amministrazioni comunali come antenne sociali sui bisogni delle persone”. E’ quanto dichiarato dalla portavoce del Forum Nazionale del Terzo settore Claudia Fiaschi che commenta così la conferenza stampa in cui, venerdì scorso, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha descritto le misure per venire incontro alle difficoltà delle persone in questo momento di emergenza nazionale.

“L’impegno a cui ci chiama il Governo a nome di tutti gli italiani non è mai mancato da quando è cominciata la crisi e siamo pronti ad intensificarlo. In questa battaglia siamo stati da subito in prima linea per aiutare le tante persone che si trovano in una situazione di disagio e fragilità alle quali da sempre siamo a fianco e sicuramente non risparmieremo le nostre energie. Ma per essere davvero utili ed efficaci – spiega Fiaschi – è indispensabile che volontari ed operatori vengano dotati almeno dei dispositivi di protezione individuali, oggi mancanti. Diversamente la nostra operatività diventa molto rischiosa, per noi stessi e per le persone con cui veniamo a contatto. Ricordo che le organizzazioni di Terzo settore, associazioni, cooperative, sono state duramente colpite da questa emergenza come e più degli altri comparti dell’economia del Paese. Ci aspettiamo che Governo e Parlamento adottino misure appropriate alla gravità della situazione, diversamente questa grande risorsa di solidarietà e di impegno civico corre il rischio di disperdersi”.

“Collaboriamo con molti Comuni nella distribuzione degli aiuti alle persone e alle famiglie più bisognose e metteremo senz’altro a disposizione tutto il nostro entusiasmo e le nostre competenze per rispondere alle necessità di questa emergenza”, conclude Fiaschi.

