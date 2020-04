Coronavirus, la formazione dei volontari prosegue sul web

La rete dei Centri di servizio sta “trasferendo” online i corsi, i seminari e le iniziative formative. Ecco una prima rassegna degli appuntamenti già in programma in tutta Italia

A seguito delle restrizioni imposte per il contenimento del Coronavirus, anche le attività dei Centri di servizio per il volontariato sono state riorganizzate per garantire le varie forme di supporto alle associazioni e ai cittadini. Rinviati tutti gli incontri “in presenza”, nel giro di pochi giorni la rete dei Csv ha trasferito molte delle sue attività sul web, tra cui quelle di formazione. Per tutti la modalità più utilizzata è il webinar, per cui CSVnet mette a disposizione una piattaforma integrata con quella della formazione a distanza. Ma si sta aprendo molto spazio anche alla sperimentazione di strumenti finora poco o per nulla utilizzati come Hangouts, Zoom, GoToMeeting e altri.

Di seguito una prima rassegna dei prossimi eventi in programma, dal nord al sud Italia.

Milano - Proseguono sul web anche le attività dell’Università del volontariato. Il Csv ha dato appuntamento online ai partecipanti al master su “Storytelling e modello Canvas di business plan: il racconto dei racconti” e a quello su “Dirigenti di enti del Terzo Settore”. Stessa cosa per il “Master per comunicatori nelle associazioni” iniziato il 30 marzo e che proseguirà fino a maggio.

Genova - Il Csv ha programmato 3 webinar. Il primo si terrà l’8 aprile e sarà dedicato proprio alle “Piattaforme per videoconferenze: Zoom e Hangouts”; il secondo sul tema “Parlare in pubblico in modo efficace” è previsto il 9 aprile; l’ultimo appuntamento sarà invece il 16 aprile su “I contenuti sui social media”. Inoltre offre dei videocorsi sulla Carta dei valori del volontariato e dei moduli formativi per le scuole sull’alternanza scuola-lavoro e sul tema della cittadinanza attiva.

Rimini - Il Csv ha allestito nella sua piattaforma web per la formazione a distanza una raccolta di informazioni e materiali utili alle associazioni per questo periodo di emergenza sanitaria.

Toscana - Il 10 aprile si svolgerà la prima di una serie di iniziative online del Csv regionale, dedicata a “Le novità per il terzo settore del decreto “Cura Italia”. Iscrizioni entro l'8 aprile alle ore 13.00.

Marche - “Disciplina dei rapporti di lavoro nelle associazioni” è il titolo del secondo modulo del corso "La gestione di un'associazione tra normativa e pratica" che il Csv regionale sta portando avanti via webinar. L’appuntamento è per il 21 aprile, le iscrizioni scadono il 14. Accelerata inoltre l’implementazione, già in programma, dell’area riservata, rendendo possibile alle associazioni richiedere anche servizi di consulenza-accompagnamento-gestione e comunicazione.

Lazio - Il Csv regionale ha messo in calendario 4 webinar; dopo quello del 31 marzo su “Associazioni e Covid- 19: l'attivazione possibile e utile”, e quello del 1 aprile su “Progettare nel sociale”, il 3 aprile il seminario online sarà dedicato agli “Aggiornamenti Codice terzo settore e gestione amministrativa”; il 7 aprile incontro sugli “Aggiornamento sui Decreti COVID - 19 e su Circolari e note del Codice Terzo Settore”.

Umbria - Il Csv regionale dà appuntamento tutti i giorni alle 17 sul suo profilo Facebook con videocorsi gratuiti di circa 20 minuti ciascuno. Tutti sono disponibili anche sul canale Vimeo del Centro.

Basilicata - “La comunicazione digitale” è il titolo del webinar organizzato dal Csv Basilicata in due edizioni, ciascuna delle quali di 3 giornate e 6 ore complessive. Il primo è previsto domani 3 aprile. Il centro ha poi deciso di supportare tutte le associazioni mettendo a disposizione l’accesso a una piattaforma online per la gestione di riunioni e attività a distanza, come assemblee e direttivi.

Foggia - Il Csv organizza un corso in 4 lezioni dal titolo “La riforma del Terzo settore: dalle modifiche statutarie alle opportunità da cogliere”. Prevede due edizioni online nei mesi di aprile e maggio. Il 29 aprile c’è invece il webinar “Volontariato e impresa: quali collaborazioni”. Infine è in programma la presentazione alle associazioni di riferimento del bando socio-sanitario della Fondazione Con il sud e di “Cambio rotta” dell’impresa sociale Con i bambini.

Brindisi-Lecce - Anche il Csv il 31 marzo ha realizzato un seminario online per la presentazione del bando della Fondazione Con il sud e di Puglia capitale sociale.

Messina - Il 4 aprile è in programma “La normativa di emergenza: cosa cambia per gli ETS”, primo di una serie di webinar organizzati dal Csv su vari temi, collegati all’emergenza da coronavirus e non.

Queste iniziative e molte altre che si aggiungeranno sono raccolte anche nel Calendario del volontariato, sul sito di CSVnet. (Alessia Ciccotti)

