Coronavirus, Usb: “Situazione dei braccianti è drammatica”

In una nota, l’Unione sindacale di base rilancia la raccolta fondi organizzata a sostegno dei braccianti in difficoltà. “Sono per la stragrande maggioranza lavoratori invisibili che producono in cambio di pochi spiccioli il cibo destinato alle nostre tavole”