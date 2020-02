Crescono gli stranieri in Italia, per Ismu sono 6,3 milioni

Partendo dai dati Istat diffusi oggi (che parlano di 5,3 milioni di regolari), Fondazione Ismu aggiunge anche i non residenti ( circa 966 mila al 1° gennaio 2019) , arrivando in totale a 6,3 milioni, il 10 per cento della popolazione

ROMA - Cresce il numero degli stranieri residenti in Italia: secondo l’ultimo rapporto Istat alla data dello scorso 1° gennaio 2020 il valore ha raggiunto un nuovo record storico di 5 milioni e 382 mila, con una crescita negli ultimi dodici mesi di 123 mila unità (+2,3%) che è peraltro superiore sia in termini assoluti sia in termini percentuali a quelle degli anni più recenti (111 mila unità durante il 2018 e 97 mila durante il 2017). La popolazione straniera residente in Italia costituisce quindi al 1° gennaio 2019 l'8,9% del totale dei residenti (italiani o stranieri) sul territorio nazionale, contro l'8,7% di dodici mesi prima. Nel conteggio Istat sui residenti non sono incluse, però, le persone straniere non residenti (non iscritte in anagrafe) circa 966 mila al 1° gennaio 2019, se si ipotizzano invariate in numerosità al 1° gennaio 2020, portano il totale dei presenti stranieri in Italia a oltre 6,3 milioni di unità pari in realtà al 10,3% della popolazione complessivamente presente sul territorio nazionale a qualsiasi titolo giuridico-amministrativo.

“Nonostante questi valori elevati e sempre più in crescita - spiega Ismu -, se si approfondiscono i dettagli del bilancio demografico 2019, reso noto oggi dall'Istituto nazionale di statistica, scopriamo che il saldo migratorio con l'estero l'anno scorso è stato positivo ma di "sole" 220mila unità, contro saldi migratori attivi che erano stati maggiori nel recente passato: 245mila unità nel 2018 e 261mila nel 2017. Pertanto, la maggiore crescita di popolazione straniera in Italia rispetto al passato non è dovuta a flussi in entrata sempre maggiori in confronto con quelli in uscita”.

Tale crescita non è dovuta neppure a un saldo naturale superiore rispetto al passato in quanto anche in questo caso è continuata al contrario la tendenza alla diminuzione del numero di nati stranieri, scesi a 63mila durante il 2019 contro i 65mila del 2018 e i 68mila del 2017, a fronte di 8mila decessi, cioè di un numero di morti con cittadinanza straniera in Italia assolutamente in linea con quello di 7-8mila dei due anni passati. Infine - aggiunge Ismu -non si può affermare che la crescita del numero di stranieri in Italia nell'ultimo anno sia particolarmente aumentato rispetto a quella quantomeno dell'anno scorso per via della nuova diminuzione del numero di acquisizioni di cittadinanza italiana verificatasi durante il 2019: queste ultime sono stimate dall'Istat essere scese a 109mila durante l'ultimo anno, ma erano già diminuite a 113mila durante il 2018, mentre invece i valori più elevati erano stati soprattutto quelli di 147mila nel 2017, del record di 202mila nel 2016 e di 178mila nel 2015, allorquando per tre anni consecutivi l'Italia fu prima in assoluto in Europa per numero di concessioni di cittadinanza.

Piuttosto, il dato che risalta e che spiega il maggior aumento di popolazione straniera in Italia rispetto al recente passato è quello "più tecnico" relativo alle revisioni anagrafiche, le quali hanno portato a un surplus di cancellazioni di stranieri rispetto agli iscritti di stranieri di solamente 46mila unità durante il 2019, cioè poco più della metà rispetto a un saldo netto di cancellazioni di stranieri dai registri anagrafici pari a 81mila unità durante il 2018 e a 79mila durante il 2017.

L’incidenza maggiore si registra in Emilia-Romagna, seguita da Lombardia e Lazio. In termini relativi, le regioni dove al 1° gennaio 2020 è più forte l’incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti sono l’Emilia-Romagna (12,6%, mentre era al 12,3% un anno prima), la Lombardia (12,1%, mentre era all'11,7% un anno prima) e il Lazio (11,7%, mentre era all'11,6% un anno prima con un aumento di incidenza più ridotto rispetto a quello di Emilia-Romagna e Lombardia). In coda troviamo Puglia e Sardegna (entrambe al 3,5% d'incidenza al 1° gennaio 2020 e al 3,4% un anno prima, allorquando risultavano già ultime a questo riguardo).

