Coronavirus, dalla regione Toscana 6 milioni per finanziare la ricerca

L'obiettivo è sostenere lo studio su terapie, analisi, sistemi diagnostici per combattere le infezioni collegate al Covid-19 e ad altre emergenze virali che potrebbero affacciarsi in futuro

FIRENZE - La lotta al Coronavirus passa oltre che da prevenzione, misure di contenimento e cure, anche dalla ricerca su diagnostica e terapie. Un concetto che ha ribadito più volte il governatore della Toscana, Enrico Rossi, in queste settimane. E che trova applicazione, fra le altre cose, in una delibera approvata della Giunta regionale nel corso dell'ultima riunione. Il provvedimento stanzia 6 milioni a fondo perduto per un bando di ricerca sul Covid-19. L'ambizione è di andare a finanziare lo studio su terapie, analisi, sistemi diagnostici per combattere le infezioni collegate al Coronavirus e ad altre emergenze virali che potrebbero affacciarsi in futuro. La Regione si impegna a finanziare sino all'80% del costo totale del progetto. L'investimento non può essere superiore ai 500 mila euro.

"L'emergenza epidemiologica che ha colpito il Paese- spiega l'assessore al Diritto alla Salute Stefania Saccardi- è tale che abbiamo ritenuto opportuno investire importanti risorse anche nella ricerca per trovare soluzioni innovative che ci aiutino a contrastare le epidemie attuali e quelle future". L'auspicio della Regione è che "con questa iniziativa possano arrivare proposte risolutive dai ricercatori del settore pubblico e privato no-profit, accelerando gli esiti dei loro studi. Siamo pronti a perseguire questo obiettivo attraverso il cofinanziamento, a fondo perduto, di progetti di ricerca e sviluppo, che tutelino il più possibile la salute pubblica". (DIRE)

