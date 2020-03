Disabili gravi: in Toscana oltre 3 milioni per l'assistenza

La Regione finanzia con 3,117 milioni assistenza, cura e protezione dei disabili privi di sostegno familiare a causa della mancanza di entrambi i genitori o impossibilitati a fornire un adeguato sostegno

FIRENZE - Nuovi fondi per l'assistenza alle persone con disabilità grave in Toscana. La Regione finanzia con 3,117 milioni assistenza, cura e protezione dei disabili privi di sostegno familiare a causa della mancanza di entrambi i genitori o impossibilitati a fornire un adeguato sostegno. La Giunta regionale nel corso della sua ultima seduta ha deciso infatti di distribuire queste risorse a zone distretto e società della salute.



"Con questo atto- afferma l'assessore- intendiamo garantire la continuità dei percorsi socio sanitari, attualmente in fase di svolgimento, previsti dai progetti già approvati nell'ambito del 'Dopo di noi'". In particolare, aggiunge, "la delibera consente il finanziamento di una serie di azioni, avviate in collaborazione con il terzo settore. Si tratta di azioni già mappate e monitorate con il supporto dell'agenzia regionale di sanità, attivate in collaborazione con associazioni e fondazioni di comprovata e specifica esperienza pluriennale, e che coinvolgono in modo attivo il soggetto proponente e attuatore".

In Toscana sono 28 i progetti realizzati e interessano 1.380 persone con disabilita' grave. "Siamo impegnati su questo fronte- sottolinea- da oltre un decennio, sostenendo progetti che favoriscono l'autonomia, il benessere e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità grave, tramite interventi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare e di supporto alla domiciliarità". (DIRE)

© Copyright Redattore Sociale