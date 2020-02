Firenze, sabato Open Day all’ospedale Meyer

FIRENZE – Una giornata piena di giochi, spettacoli, laboratori e animazioni: anche quest’anno l’Ospedale pediatrico fiorentino torna ad aprire le sue porte alla città per una grande festa, “Il Meyer per amico”, tutta all’insegna del divertimento e della cultura. Sabato 22 febbraio torna il consueto open day promosso dalla Fondazione Meyer, un appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie, con un programma denso di attività, pensate su misura per i più piccoli, i veri protagonisti della giornata. Protagonisti, insieme a loro, saranno anche i tanti enti e le istituzioni che si occupano di cultura e che contribuiranno a rendere speciale l’evento. Alle 11, nella Hall serra, è previsto un momento istituzionale: a prendere la parola, Alberto Zanobini, direttore generale del Meyer, Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Andrea Vannucci, assessore welfare e sanità del Comune di Firenze, Fabio Marra, prorettore dell’Università degli Studi di Firenze e Gianpaolo Donzelli, presidente della Fondazione Meyer.

Alle 11,30, nell’area vasche ornamentali del parcheggio, sarà prevista l’inaugurazione di “Voli”, quattro nuove installazioni dell’artista Giuliano Tomaino per dare il benvenuto a bambini e famiglie al loro arrivo in ospedale.

Ad attendere i bambini all’ingresso, ci sarà un angolo per trasformarsi con il trucco, ispirandosi a personaggi del mondo animale e della fantasia. Nel parco esterno saranno presenti, ancora una volta, i vigili del fuoco, pronti a insegnare i trucchi del mestiere ai più coraggiosi, la Polizia di Stato di Firenze, con i suoi mezzi, l’Esercito Italiano partecipa con alcuni reggimenti della Divisione “Friuli” di Firenze e il Villaggio Natura a cura del Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa e il Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana con un presidio per promuovere l’educazione ambientale. Immancabili i dolcissimi asinelli dell’Arciasino di Calenzano per piccole passeggiate a bordo di un calesse.

Tutta la festa sarà accompagnata dalla musica: ad aprire la giornata saranno due orchestre, Crescendo Molto e Crescendo, composte da ragazzi e bambini allievi della Scuola di Musica di Fiesole. Il programma prevede anche un’esibizione di T’INcanto, il coro composto dagli operatori della Terapia intensiva neonatale e di altri reparti del Meyer. La Filarmonica di Terranuova Bracciolini in collaborazione con il progetto solidale Insieme per il Bene Sociale organizzato da Circolo Mcl-Fanin di Figline e Incisa Valdarno presenta “Capitan Giacomo trova il tesoro!” spettacolo teatrale ridotto narrato sul libro omonimo, con la voce narrante di Massi Fruchi. Nel pomeriggio, un gruppo musicale con un repertorio ricco di suggestioni e avventura con la Scuola di Musica Greve in Chianti.

© Copyright Redattore Sociale