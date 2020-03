Lazio, restano aperti (per ora) i centri diurni per le persone con disabilità

La richiesta di chiuderli era stata indirizzata al presidente della Regione Zingaretti dalla consigliera Colosimo. Pronta la reazione di famiglie e associazioni. Improta: “Quei centri sono vitali per queste persone e per le loro famiglie già gravate dal peso dell'assistenza. Non sono neanche lontanamente assimilabili alle scuole”

ROMA - Le strutture diurne e di riabilitazione per le persone con disabilità nel Lazio non chiudono. “I centri territoriali (ex art 26) non sono scuole ma strutture sanitarie o socio sanitarie quindi seguono le regole previste per queste strutture, quindi, salvo casi particolari, con le norme vigenti saranno quasi tutti aperti”: così ha riferito ieri sera Massimo Sala, presidente della cooperativa sociale Ecass, che siede al tavolo regionale - Ovviamente qualora cambino le norme ci si adeguerà. La direzione regionale salute stamane ci ha confermato questa nostra interpretazione dei dpcm, ovviamente, prestando particolare attenzione alle misure di sanificazione e igienizzazione ed al lavaggio delle mani. Ovviamente, qualora i familiari dovessero decidere di non mandare i propri congiunti possono farlo giustificando le assenze nei modi consueti”.



Tale rassicurazione si è resa necessaria dopo che la consigliera regionale Chiara Colosimo (FdI), con una nota resa pubblica dalle agenzie di stampa, aveva richiesto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la chiusura di “centri diurni e centri di riabilitazione” a causa del rischio di contagio da coronavirus. Subito le aveva replicato Elena Improta, mamma e caregiver di un ragazzo adulto con disabilità e presidente di Oltre lo Sguardo onlus, che ha contattato la consigliera, facendole presente il disagio e la difficoltà che una tale decisione avrebbe arrecato a cittadini disabili e anziani, privati di assistenza e cure fornite da cooperative e onlus, nonché alle loro famiglie, già gravate da onerosi impegni di accudimento dei propri cari.

“Un servizio pubblico essenziale di natura prioritaria (qual è definito dall’art. 2, comma 3, Legge 328/00, e dall’art. 3, comma 3, della legge 104/92) come l’assistenza ai disabili non può essere equiparato a quello fornito da scuole e istituti di istruzione e, dunque, non può essere trattato nello stesso modo – afferma Improta - La continuità assistenziale non ha nulla a che fare con il diritto all'istruzione e non ha solo una finalità sociale, ma di vera e propria prevenzione sanitaria. Quella stessa prevenzione che il governo vuole garantire a tutti i cittadini, ma della quale anziani e disabili resterebbero privi. Interrompere assistenza domiciliare o riabilitativa nei riguardi delle persone anziane o con disabilità – ribadisce - le pone ancora più a rischio, privandole di un aiuto, fisico e psicologico, importante per le loro esistenze. Forse molti rappresentanti delle istituzioni a livello politico ignorano le malattie che affliggono i caregiver, sottoposti a carichi materiali ed emotivi, giorno e notte, nel prestare una continua cura ai familiari con disabilità, senza che lo Stato fornisca quei sostegni essenziali cui avrebbe l’obbligo di provvedere”.

Ora il pericolo sembra scongiurato, ma l'attenzione resta alta, insieme alla preoccupazione: “L’interruzione di un servizio del genere non crea unicamente un disagio alla famiglia – ci spiega Elena Improta - piuttosto accentua o fa riemergere le dinamiche che da anni e anni con la riabilitazione e socialità cerchiamo di sconfiggere per il loro bene: la criticità è legata alla persona con disabilità che ha difficoltà a comprendere il cambiamento, o meglio la chiusura o interruzione. Queste persone e le loro famiglie hanno il terrore di tornare a provare la deprivazione relazionale e la conseguente segregazione. Questo in molti casi riattiva l’aggressività e processi psicotici. Ecco cosa vorrebbe dire interrompere questi servizi. Li difenderemo con tutte le nostre forze”. (cl)



