Legge luoghi di culto in Lombardia, "con la sentenza un passo verso la normalità"

MILANO - "È un passo verso la normalità". Così Benaissa Bounegab, presidente della Casa della Cultura Islamica di via Padova a Milano, commenta la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale sui luoghi di culto. "I giudici hanno agito con grande saggezza e fatto chiarezza, stabilendo che di fatto in Lombardia veniva limitata la libertà di culto", aggiunge.



Soddisfatto anche Hafiz Dildar, segretario dell'associazione culturale Madni di Castano Primo, che ha presentato il ricorso al Tar Lombardia da cui è poi scaturita la sentenza della Consulta: "Non siamo contro nessuno, abbiamo solo voluto rispettare la legge e ci siamo rivolti al Tar nel momento in cui abbia ritenuto che venissero violati i nostri diritti". Per Riccardo Tocco, presidente della Conferenza Evangelica Nazionale, "per colpa di questa legge sono stati chiusi ben 27 luoghi di culto. Un danno enorme per le nostre comunità. Ma ora la partita si riapre".

La Corte Costituzionale, con la sentenza 254 depositata ieri (relatrice Daria de Pretis) ha stabilito che sono incostituzionali due commi dell'articolo 72 della legge 12 del 2005, introdotti nella disciplina urbanistica lombarda dalla legge regionale n. 2 del 2015. I due commi prevedevano che la costruzione di qualsiasi luogo di culto fosse condizionato dall'esistenza nel Comune di un Piano per le attrezzature religiose (Par), da adottare insieme al Piano del governo del territorio (Pgt). Nessun altro luogo pubblico, come palestre, piscine o centri commerciali è condizionato all'esistenza di un Piano specifico. Valgono, ovviamente, le norme urbanistiche e il Pgt. Per gli edifici di culto in Lombardia era richiesto anche il Par. Di fatto i due commi incriminati hanno bloccato, da allora, l'apertura di qualsivoglia luogo di culto, perché i comuni, salvo qualche eccezione, non hanno approvato i Par.

La libertà di culto, tutelata dall'articolo 19 della Costituzione, imporrebbe di facilitare l'apertura dei luoghi di culto, argomenta la Corte Costituzionale, e quindi non può dipendere dall'approvazione o meno di un Piano da parte di un Comune. Ed è questo il problema che si era creato a Castano Primo. L'associazione Madni, infatti, aveva "ottenuto il 15 gennaio 2016 un permesso edilizio al fine di adibire un complesso immobiliare ad attività di culto -ricostruisce la Corte Costituzionale nella sentenza-. Successivamente tale permesso è stato annullato d’ufficio dal Comune di Castano Primo con determinazione del 13 marzo 2017, dal momento che l’intervento edilizio, essendo preordinato alla realizzazione di un’attrezzatura religiosa ai sensi della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, avrebbe richiesto la preventiva approvazione del piano delle attrezzature religiose (Par), di cui invece il Comune di Castano Primo ha ritenuto di non dotarsi".

La legge regionale è sempre stata presentata, dalla maggioranza e anche dall'opposizione in Consiglio Regionale, come legge antimoschee. In realtà ha colpito tutte le confessioni religiose. In particolare quelle di più recente presenza in Italia e che pertanto non hanno ancora luoghi di culto. Come nel caso delle tante chiese evangeliche. "Dei 27 luoghi chiusi ben 10 erano a Milano -racconta padre Riccardo Tocco, presidente della Conferenza Evangelica Nazionale-. Stiamo valutando se chiedere il risarcimento ai Comuni che ci hanno fatto chiudere". (dp)

