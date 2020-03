Toscana, al via campagna di 500mila tamponi

FIRENZE - “La sanità toscana si conferma come un vero e proprio patto per la salute, un patto collettivo e in questo momento ci sentiamo comunità più di sempre”. Con queste parole il presidente Enrico Rossi ha aperto il videomessaggio di ieri in cui ha fatto il punto sui numeri che raccontano di come la Toscana si sta muovendo e sta affrontando l’emergenza, “un momento senza precedenti ma in cui tutti stanno collaborando”.

Partirà una vera e propria campagna di screening diffusa. Sarà potenziata la diagnosi col tampone così da migliorare il contenimento della malattia, andando nella direzione dell’isolamento delle persone che risultassero positive. Il prossimo passo è il test sierologico, un esame del sangue che svela la presenza di anticorpi indicativi del passaggio del virus e che ci aiuterà nel prendere le migliori decisioni su isolamento e guarigione.

La Regione ha ordinato a più fornitori di mettere a disposizione 500mila test. Interesse primario è la tutela dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari e quindi i 60mila dipendenti della sanità toscana e quelli della sanità privata saranno posti allo screening. Gli altri 400mila test saranno distribuiti sul territorio.

© Copyright Redattore Sociale