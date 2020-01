Toscana, una nuova Casa della Salute a San Giovanni Valdarno

Attiva per 10 ore al giorno, garantirà ai cittadini che vi si rivolgeranno una serie di servizi, da quello di segreteria per chiedere gli appuntamenti col proprio medico di base e per altre attività volte a semplificare il rapporto del cittadino con la medicina generale

FIRENZE - Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha inaugurato a San Giovanni Valdarno la nuova Casa della salute che si trova all’interno del Centro socio sanitario di via 3 Novembre. Insieme al presidente anche l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. "La Casa della Salute – ha spiegato il presidente Rossi - è uno dei migliori modelli organizzativi della sanità toscana territoriale, che va avanti in maniera proficua e capillare in tutta la regione. L'inaugurazione di oggi lo testimonia egregiamente, rafforzando la continuità assistenziale ospedale-territorio a beneficio dei cittadini la cui presa incarico globale della persona è affidata a team multidisciplinari altamente qualificati. L'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale per le prestazioni sanitarie di primo livello è un processo fondamentale e irrinunciabile".

Anche a San Giovanni cresce quindi la sanità territoriale. Quella aperta stamani è la quarta del Valdarno e la sedicesima in provincia di Arezzo. Attiva per 10 ore al giorno, garantirà ai cittadini che vi si rivolgeranno una serie di servizi, da quello di segreteria per chiedere gli appuntamenti col proprio medico di base e per altre attività volte a semplificare il rapporto del cittadino con la medicina generale. E se il medico di riferimento non fosse presente nella struttura, l’organizzazione prevede che i suoi pazienti in caso di urgenze si rivolgano ai medici presenti. Saranno operativi un infermiere e un collaboratore di studio, che permetterà di prenotare direttamente, in uscita dall'ambulatorio del medico, eventuali esami diagnostici, strumentali e visite specialistiche. Il collaboratore di studio sarà presente dal lunedì al venerdì, anche di pomeriggio.

Sarà quindi possibile effettuare 9 diverse vaccinazioni grazie alla collaborazione di personale infermieristico e verranno proposti percorsi specifici per i pazienti con patologie croniche, così come verrà fornita una migliore presa in carico di situazioni complesse e multiproblematiche grazie alla presenza in sede delle Unità Funzionali della Zona-Distretto e degli ambulatori dedicati all'infanzia del Centro di riabilitazione. Nella Casa della salute sarà in funzione anche l’ambulatorio della continuità assistenziale (ex guardia medica) attivo nei giorni prefestivi e festivi dalle 9 alle 13.

