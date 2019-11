Trema l’Albania, l'Italia si mobilita

Alle 03.54 ora italiana sisma di magnitudo 6.5 nella zona di Durazzo. Vittime e crolli. Scosse avvertite anche in Italia. Operatori e tecnici dei vigili del fuoco già partiti. Attive le Misericordie e Caritas italiana lancia raccolta fondi

ROMA - La scossa più forte alle 03:54 ora italiana: un terremoto di magnitudo 6.5 (dati Ingv) ha fatto tremare la zona di Durazzo, con epicentro a dieci chilometri di profondità. Ma non è stato un caso isolato. Nel giro di pochi minuti è arrivata, nella stessa area, una scossa di magnitudo 5.3, replica poco dopo le sette con 5.4, epicentro nel mare adriatico davanti alla costa. L’Albania ha passato una notte di inferno. Paura a Tirana dove le persone sono scese per strada mentre a Durazzo e Thunama si registrano crolli e feriti. Il bilancio dei morti, feriti e dispersi, è destinato ad aumentare. “È stato terrificante”, scrivono gli utenti della app Emsc dedicata al monitoraggio dei terremoti. “Ho visto cadere una casa davanti a me”, fanno sapere dalle vicinanze di Durazzo. “Siamo fortunati ad essere vivi“.

L'epicentro del terremoto, con magnitudo di 6,4 gradi, seguito in giornata da nuove scosse, e' stato localizzato a 34 chilometri a nord-ovest di Tirana. Il sisma e' stato avvertito anche in Sud Italia e in Serbia, fino a Novi Sad, a 700 chilometri di distanza.



Il portavoce del ministero della Difesa, citato dai media di Tirana ha riferito che ci sono almeno 13 le vittime. Secondo fonti di stampa concordanti, i feriti provocati dal sisma sono invece oltre 600.

La scossa avvertita anche in Italia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano scrive su Twitter: “La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni”. Il governatore pugliese ha poi contattato il sindaco di Tirana, Erion Veliaj: “stanno verificando i danni – scrive ancora – Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti”.

Avvertita anche a Napoli e nella sua area metropolitana la scossa registrata in Albania alle 3:54. Nella notte sui social è andato crescendo il tam tam di segnalazioni con lampadari che oscillano e letti che tremano. In particolare, la scossa è stata avvertita da chi abita nei quartieri collinari del capoluogo, ancor più ai piani alti, e da chi vive nell’area vesuviana. Diverse persone impaurite hanno contattato l’Osservatorio vesuviano. Ad ora non si registrano danni alle cose o alle persone. Il forte sisma è stato avvertito anche in Puglia, Basilicata e Abruzzo.

Le Misericordie pronte a partire. L’Area Emergenze della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia informa in una nota che è già aperta la Sala Operativa Nazionale e già mobilitati sono i volontari. In particolare sono pronti e disponibili per partire dal porto di Bari 5 mezzi e 20 persone, in attesa di disposizioni da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Le Misericordie sono comunque disponibili anche ad implementare le forze mettendo in campo altri uomini e mezzi. Per quanto riguarda la regione Toscana è stato richiesto all’Area Emergenze un modulo di assistenza della popolazione per accogliere 250 persone. È già stato stabilito anche il contatto con Caritas Albania che, tramite l’Amministratore Apostolico dell’Albania meridionale Monsignor Giovanni Peragine, ha chiesto alle Misericordie sostegno per l’apertura di 5 campi Caritas soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari, il vettovagliamento e dotazioni per la sistemazione notturna nelle tendopoli. Naturalmente sono già operativi ed attivi i Fratelli e le Sorelle della Misericordia di Elbasan, recentemente inaugurata, che stanno soccorrendo i feriti nella città di Durazzo.



Si attiva la Caritas con una raccolta fondi. Caritas Albania si è attivata subito con la propria rete delle Caritas diocesane e sta raccogliendo le prime informazioni dalle parrocchie e missioni per andare incontro alle esigenze delle persone colpite e ai numerosi sfollati che nel corso delle prossime ore non potranno rientrare nelle loro case. Sono stati segnalati danni anche a chiese ed edifici parrocchiali. Il Ministero dell’Interno ha comunicato che si stanno attivando 3 centri di accoglienza e raccolta sfollati a Shijak - Durazzo, 3 centri a Tirana, 1 a Helms-Kavaje e 1 a Lezhe. Nel frattempo ha fatto una richiesta ufficiale a Caritas Albania per il supporto alimentare di quanti saranno ospitati nei centri. Caritas Italiana ha espresso vicinanza e solidarietà a Caritas Albania con cui collabora dal 1993 per dare risposta ai tanti bisogni della popolazione locale, segnata da una povertà diffusa, un alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile e una forte emigrazione. Gli ambiti di lavoro principali sono: migrazioni, economia sociale, sanità, salute mentale e inclusione sociale, volontariato e giovani. In particolare il crescente numero dei migranti che provengono dal Sud del continente, la rotta balcanica, sta aggravando questa situazione. Per questo motivo, con il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, è stato avviato un programma triennale “Protezione e Rafforzamento dei minori migranti albanesi” all’interno della campagna CEI “Liberi di partire, liberi di restare”, per contribuire al sostegno delle politiche sociali di tutela dei minori e di lotta all’esclusione minorile attraverso interventi mirati e in cooperazione con le comunità di appartenenza e di origine. È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o bonifico bancario (causale Albania/Terremoto novembre 2019 ) tramite:

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474

• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013

• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119



La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha informato che "un centinaio di unita' tra operatori e tecnici dei vigili del fuoco sono gia' partiti per l'Albania per dare sostegno e aiuto in una situazione cosi' difficile". (RS/DIRE)

