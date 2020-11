Medici per l'africa compie 70 anni, Casellati: un modello

Cuamm "Medici per l'Africa" compie 70 anni di attivita'. In un'intervento in videoconferenza, la presidente del Senato Elisabetta Casellati : "E' una vera gioia poter condividere la celebrazione di questo importante anniversario"

ROMA - Cuamm "Medici per l'Africa" compie 70 anni di attivita'. In un'intervento in videoconferenza, la presidente del Senato Elisabetta Casellati dice: "E' una vera gioia poter condividere la celebrazione di questo importante anniversario.

Saluto il Presidente del Cuamm, Don Dante Carraro e coloro che sono collegati da tutto il mondo. Oggi e' senz'altro un'occasione per ripercorrere insieme le tante tappe di una bella storia di solidarieta', cooperazione, crescita. Una storia scritta con generosita' e passione da centinaia di studenti, medici, infermieri, operatori sanitari, ricercatori scientifici e semplici volontari. Donne e uomini che hanno curato ammalati e salvato tante vite negli angoli piu' remoti del pianeta. Lo hanno fatto con impegno, intelligenza, creativita' e grande capacita' di adattamento a luoghi e situazioni spesso complesse e talvolta persino drammatiche. Ma questa giornata e' anche una grande opportunita' per riflettere sulle troppe criticita' che ancora affliggono i sistemi sanitari di molte popolazioni. Penso al continente Africano, dove e' urgente intervenire con politiche di sviluppo a carattere internazionale. Oggi piu' che mai in una emergenza sanitaria che ha avuto e ha catastrofiche conseguenze sanitarie, sociali ed economiche".

Il Cuamm, sottolinea Casellati, "non e' soltanto un'opera umanitaria, ma e' soprattutto un modello da cui trarre ispirazione. Un modello che nasce a Padova, capitale mondiale del volontariato. Mi auguro che questa testimonianza possa tradursi in una rinnovata collaborazione tra popoli e Nazioni per portare salute, sicurezza e speranza. Grazie quindi per quello che avete fatto e che continuerete a fare, in un percorso di amicizia, solidarieta' e vicinanza a cui non faro' mai mancare il mio pieno sostegno".

(DIRE)