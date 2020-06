Lavoratori con disabilità, l'appello: "Approvare gli emendamenti al dl Rilancio"

La richiesta (e la denuncia congiunta) di Favo, Fish, Ail, Uniamo-Federazione Italiana Malattie Rare. Le modifiche riguardano la sorveglianza sanitaria (art.83) e i sostegni economici per autonomi (art. 75 e 86). "Lavoratori più a rischio e più meritevoli di tutele"

ROMA - Un appello e una denuncia congiunta quella di Favo, Fish, Ai, Uniamo-Federazione Italiana Malattie Rare per la tutela dei lavoratori, dipendenti e autonomi, malati e disabili affinche' nella legge di conversione del Dl Rilancio siano approvati gli emendamenti presentati dalle organizzazioni e depositati alla Camera da gruppi parlamentari di diverse forze politiche.

Le proposte emendative "vanno ad incidere positivamente sulla vita lavorativa di persone con disabilita' ma anche di tanti lavoratori con malattie rare, esiti di patologie oncologiche, ematologiche e immunodepressione. Lavoratori piu' a rischio, sia di contagio che di espulsione dal mondo produttivo, e quindi piu' meritevoli di tutele". Le modifiche da apportare sono relative "alla sorveglianza sanitaria (art.83) e ai sostegni economici per autonomi (art. 75 e 86)".

Spiegano le associazioni: "Il primo emendamento riguarda la sorveglianza sanitaria (articolo 83) che il decreto rilancio prevede sia aumentata e rivolta in particolare a lavoratori in eta' avanzata e con quadri clinici a rischio, controllati dal medico competente (il medico aziendale). L'intento e' positivo, ma il rischio e' che quando viene sancita l'inidoneità temporanea il lavoratore rimanga privo di reddito o di altre forme di sostegno. L'emendamento presentato prevede un indirizzo specifico al medico competente: 'si assuma come prescrizione la facolta' di adottare forme di smart working, ma nel caso vi sia effettiva inidoneita' alla mansione non compensabile nemmeno con prescrizioni, la valutazione del medico competente sia sufficiente e valida per equiparare l'assenza al ricovero ospedaliero e come tale retribuirla".

In questo modo, sostengono le associazioni "si risolverebbe cosi' anche il 'pasticcio' del decreto 'Cura Italia' irrisolto dopo tre mesi: il Parlamento aveva stabilito che le assenze dei lavoratori a rischio, durante l'emergenza sanitaria, fossero considerate 'ricovero ospedaliero', ma quel diritto ad oggi non e' ancora esigibile con chiarezza mancando del tutto indicazioni e circolari applicative".

"Il secondo emendamento- riguardo gli articoli 75 e 86- secondo le associazioni- sanerebbe un altro nodo irrisolto "che si trascina ormai da mesi e che riguarda invece i sostegni (bonus 600 euro, reddito di ultima istanza) per i lavoratori autonomi. Una scrittura incerta delle norme che prevedono quei sostegni e' fonte di una paradossale disparita' di trattamento che sarebbe causa di contenzioso (in cui lo Stato sarebbe soccombente). Dopo un contorto percorso sono stati ammessi a quei sostegni anche i lavoratori autonomi che percepiscono prestazioni (spesso irrisorie) di sostegno alla parziale invalidita'. Il legislatore ha pero' ammesso ai nuovi benefici solo i titolari di assegno di invalidita' erogato in forza della legge 222/1984, lavoratori dipendenti e autonomi iscritti alla Gestione Separata (Inps). Molti lavoratori autonomi sono iscritti ad altre casse che prevedono forme simili all'assegno, ma lo chiamano in altro modo e discendono da altre norme. Se la norma fa riferimento solo all'assegno ex legge 222/1984 ma dimentica gli altri crea disparita'. L'emendamento e' molto semplice, come lo e' la questione a volerla intendere. Lo hanno certamente compreso - anche questo in modo bipartisan - diversi parlamentari. Ci auguriamo- concludono le associazioni nel loro appello- che entrambi gli emendamenti non incontrino sorprese o ostacoli nel loro percorso. A pagarne le conseguenze sarebbero ancora una volta le persone con disabilita'".

UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare, AIL, FISH, FAVO lanciano con queste parole un invito a tutti i parlamentari "a sostenere con forza questi emendamenti, a tutela dei lavoratori disabili o malati". (DIRE)

