Disabilità

Dalla Lombardia un milione per lis e assistenza alle persone sorde

Risorse a progetti su lingua dei Segni (e altre azioni per chi non utilizza), videointerpretariato a distanza e come indennizzo agli enti gestori che hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi per svolgere i servizio di inclusione scolastica. L'assessore Bolognini: "Promuovere una cultura vera di inclusione"