Valente: tavolo permanente su lavoro sportivo necessario per tutelare lavoratori

Roma - "Raccolgo favorevolmente l'appello di Sabina Di Marco, segretaria nazionale NIdiL Cgil, a istituire un tavolo permanente sul lavoro sportivo. Proposta appoggiata, tra gli altri, anche da Mauro Berruto. In questa fase cosi' complicata per il...

Roma - "Raccolgo favorevolmente l'appello di Sabina Di Marco, segretaria nazionale NIdiL Cgil, a istituire un tavolo permanente sul lavoro sportivo. Proposta appoggiata, tra gli altri, anche da Mauro Berruto. In questa fase cosi' complicata per il settore, con molti operatori costretti allo stop, e' quanto mai urgente riprendere in mano un progetto di cui mi ero gia' occupato ad aprile 2019 con una prima convocazione al ministero del Lavoro e ricreare un'occasione di confronto utile per offrire maggiori tutele a questi lavoratori e guardare al futuro del mondo dello sport". È quanto afferma il deputato del MoVimento 5 Stelle Simone Valente, a margine del convegno organizzato dal quotidiano Calcio e Finanza.

"Mettere intorno a uno stesso tavolo tutti gli operatori del mondo sportivo, dai rappresentanti degli atleti ai tecnici e ai dirigenti, dalle varie leghe ai sindacati e alle associazioni di categoria e' un passaggio decisivo di una necessaria azione di monitoraggio utile a riconoscere in maniera chiara il valore del lavoro nel mondo dello sport", continua Valente.

"Scrivero' una lettera alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per portare alla sua attenzione questa richiesta che potrebbe essere un segnale di attenzione importante a un settore in difficolta'", conclude.

© Copyright Redattore Sociale

(DIRE)