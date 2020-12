8 dicembre, cena per i senza dimora: "Attenzione ai più vulnerabili"

Per la vigilia dell'Immacolata un'occasione di solidarietà e sensibilizzazione sul tema delle nuove povertà: piatti tradizionali siciliani per gli 80 ospiti accolti nei quattro poli, diurni e notturni, del progetto “Dimora! Pon Metro”

PALERMO - I piatti tradizionali siciliani cucinati per gli 80 ospiti, uomini e donne, accolti nei quattro poli diurni e notturni del progetto “Dimora! Pon Metro”. Stasera, infatti, per la vigilia dell'Immacolata, la cena di solidarietà e di sensibilizzazione al tema delle nuove povertà e delle persone senza dimora, è realizzata nell’ambito di Europe’s Kitchen, progetto finanziato con i fondi speciali del Ministero Federale degli Affari Esteri per la Presidenza tedesca del Consiglio dell’EU 2020.

L’iniziativa, in particolare, che coinvolgerà il Centro Agape, Casa San Francesco, Casa San Carlo e Santa Rosalia e la Domus Carmelitana Siculorum, è in continuità con il progetto di “Mensa Solidale”, creato immediatamente dopo il lockdown di marzo-maggio 2020, con il quale il Cre.Zi. Plus, il Centro Diaconale “La Noce” - Istituto Valdese, la Fondazione Sicilia, CLAC, Cantiere Cucina srls e la Cooperativa Kirmal hanno prodotto e distribuito, fino a metà agosto, pasti a 250 famiglie dei quartieri Zisa e Noce.

I pasti cucinati dalla start-up Cantiere Cucina, che per l’occasione utilizzerà la Social Kitchen del Cre.Zi. Plus, verranno distribuiti per la cena di stasera dai volontari del Centro Diaconale “La Noce”.

"Sapere che attraverso questo gesto di cura c’è un’attenzione alle persone che vivono un problema abitativo, seppure già inserite in strutture e guidate in un percorso di fuoriuscita dalla condizione di esclusione sociale, è un chiaro segnale che, nonostante le gravi difficoltà del momento, sono tante le realtà culturali e del privato sociale sensibili alle persone più vulnerabili. - dice Marco Guttilla, coordinatore dei quattro poli del progetto sviluppato nell’ambito dell’Asse 3 - Servizi per l’inclusione sociale del PON Metro Palermo e referente dell'Opera Don Calabria - Apprezziamo tantissimo questo incontro che mette in collegamento realtà che operano in un territorio per certi versi diverso e distante dal nostro, la Noce e la Zisa, e il quartiere Ballarò che ospita i poli: è un’attenzione e un modello di intervento significativo per la città”.



"Il nostro spazio, da sempre, è nato per favorire lo sviluppo delle realtà socio-culturali attraverso la valorizzazione degli incontri e delle relazioni - sottolinea Filippo Pistoia responsabile di Cre.Zi Plus -. Proprio per questo la nostra principale attenzione è la dimensione della cura della comunità e di tutte le relazioni di prossimità che si esprimono in varie forme: preparazione di cibi tipici, iniziative sociali di solidarietà per i quartieri popolari più vicini di Zisa e Noce e sviluppo delle piccole imprese. In questo caso la nostra attenzione si rivolge alle persone che vivono situazioni di fragilità ed emarginazione sociale più forti come i senza dimora della nostra città. Stasera, intorno alle 19.30, porteremo loro una cena caratterizzata da alcuni piatti tipici siciliani. Fra questi abbiamo le polpette di broccoli e degli hamburger con un impasto siciliano preparati da un'antica macelleria di Belmonte Mezzagno (Pa). L'aspetto nuovo e significativo è che l'iniziativa è portata avanti anche da un istituto straniero come il Goethe Istitut che è interessato a sostenere, anche per il futuro, alcune problematiche di tipo sociale".

© Copyright Redattore Sociale