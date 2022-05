“Con i soci Coop”, la risposta di Coop Alleanza 3.0 ai bisogni del Terzo settore

Con l’iniziativa “Con i soci Coop”, la Cooperativa vuole mettere subito a disposizione delle istituzioni e degli enti del Terzo Settore, in questo complicato momento storico, oltre 200 mila euro delle risorse complessive stanziate, distribuite sulle 51 Zone soci dei territori in cui è presente – dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – per azioni, progetti, o iniziative per affrontare le nuove situazioni di bisogno

BOLOGNA - E’ stata lanciata il 21 maggio “Con i soci Coop”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 finalizzata a sostenere le istituzioni e gli enti del Terzo settore dei territori in cui opera la Cooperativa.

“Con i soci Coop”: una risposta cooperativa ad uno scenario difficile. L’inflazione che ha ripreso a crescere, la crisi energetica, le conseguenze macroeconomiche del conflitto Ucraina-Russia, gli effetti ancora tangibili della pandemia da Covid-19 si ripercuotono sulla vita quotidiana e sul welfare sociale del Paese. A fronte dell’aumento delle persone che hanno bisogno di aiuto, tra cui tanti cittadini italiani che scivolano verso condizioni di bisogno, gli enti del Terzo Settore che si occupano di assistenza e servizi alle persone (come empori solidali, case di accoglienza) si trovano, infatti, a dover affrontare situazioni difficili in un insieme di cause che generano nuove esigenze, a cui vanno date risposte pronte e innovative.



Con l’iniziativa “Con i soci Coop”, la Cooperativa vuole mettere subito a disposizione delle istituzioni e degli enti del Terzo Settore, in questo complicato momento storico, oltre 200 mila euro delle risorse complessive stanziate, distribuite sulle 51 Zone soci dei territori in cui è presente – dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – per azioni, progetti, o iniziative per affrontare le nuove situazioni di bisogno.

Le candidature, anche a seguito di segnalazioni da parte dei soci, potranno pervenire fino al 9 giugno inviando una mail all’indirizzo conisocicoop@alleanza3-0.coop.it, includendo una presentazione dell’ente candidato (dati fiscali e territorio di riferimento, attività svolta, descrizione e dimensionamento utenza assistita), descrizione ed entità delle azioni, progetti, o iniziative per le quali ci si candida a ricevere il contributo (ad esempio spese per rifornimento emporio/mensa, apparecchiature o attrezzature nuove con migliori prestazioni energetiche). Le richieste saranno raccolte e sottoposte alla valutazione del Consiglio di Zona soci di riferimento. I beneficiari dei contributi verranno informati via mail entro e non oltre il 30 giugno 2022.



Coop Alleanza 3.0, coerentemente alle linee guida del proprio Piano di sostenibilità, ha stanziato complessivamente per il 2022, oltre un milione di euro per rendere concreta la sua vicinanza ai soci e alle loro comunità, tramite la propria rappresentanza sociale.