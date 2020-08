“Diventa donatore”: il volto di Assunta Legnante nella campagna di Avis Marche

L'atleta paralimpica con l'Avis nella ricerca di nuovi donatori: “Faccio capire ai giovani l'importanza della donazione”. In regione durante il lockdown raccolte oltre 4 mila unità di sangue in meno rispetto all'anno precedente, ma il sistema ha ugualmente retto

ANCONA – Una campagna di comunicazione con il volto dell'atleta paralimpica Assunta Legnante per incentivare la donazione di sangue: è la scelta di Avis Marche, che progetta così di coinvolgere un numero sempre maggiore di donatori in modo da garantire il fabbisogno di sangue, plasma ed emocomponenti. La campagna, con manifesti, volantini e video, finanziata con fondi del Dipartimento regionale di medicina trasfusionale, è stata presentata in conferenza stampa ad Ancona.



L'emergenza Covid-19 – è stato fatto notare – ha inevitabilmente frenato, nei mesi scorsi, il ritmo delle donazioni di sangue, nonostante i messaggi rassicuranti che invitavano i donatori, in particolare quelli abituali, a non rinviare. Fra gennaio e giugno 2020 c'è stato – ha riferito Giovanna Salvoni, responsabile del Centro Regionale Sangue – un calo di 4 mila unità di sangue rispetto all'anno precedente, ma si è mantenuto un sostanziale equilibrio fra necessità e disponibilità anche per il contemporaneo rinvio di numerosi interventi chirurgici. Le Marche dunque non sono mai andate in sofferenza rispetto alla disponibilità di sangue: una buona notizia, ma ora – ha spiegato Massimo Lauri, presidente di Avis Marche – “è comunque tempo di allargare la base e reclutare nuovi donatori”.

Per farlo, ecco il messaggio rivolto principalmente ai giovani e incentrato sul volto della più volte medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici: “Sono felice – ha detto Assunta Legnante – di essere la testimonial di questa campagna e spero di dare una mano nel far comprendere ai giovani l'importanza della donazione”. La campagna, realizzata dall'agenzia di comunicazione Dam.co., ruota intorno alla parola “immagina”, e concretizza in tre situazioni differenti. La frase “Immagina di intraprendere un'avventura straordinaria” è accompagnata dalla foto di Legnante che si prepara al getto del peso; la frase “Immagina di superare i tuoi limiti” è legata alla foto in cui l'atleta è in fase di lancio; la frase “Immagina di diventare un esempio per gli altri” vede la campionessa paralimpica sfoggiare una medaglia al collo. Tutti i tre manifesti sono accompagnati dalla frase: “Rendi l’immaginazione realtà, diventa donatore”.

