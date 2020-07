Immigrazione

“Estate in piazza De Andrè”, ovvero come portare una famiglia siriana in Sicilia

di Alice Facchini

A Giarre, in provincia di Catania, due mesi di concerti, mostre ed eventi, per far rivivere piazza De Andrè e raccogliere fondi per realizzare un obiettivo di solidarietà: portare in Italia una famiglia di profughi siriani con un corridoio umanitario e sostenerla in un percorso verso la piena autonomia