“Evoluzione Civica”, Padova riflette sul futuro del Servizio civile universale

L’evento è organizzato dal Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di Servizio Civile del Veneto, in collaborazione con il Csv di Padova e Rovigo e il Comune nell’ambito del Festival Solidaria. L’appuntamento è per il 28 settembre in presenza, ma si potrà seguire anche online

ROMA - A che punto siamo con il Servizio civile in Italia e in Veneto? Quali sono le politiche che stanno guidando la sua evoluzione? Quali priorità per giovani, comunità e per i nostri territori? Durante il Festival Solidaria, a Padova, si parlerà anche di Servizio civile universale e la sua evoluzione grazie all’evento “Evoluzione Civica” organizzato dal Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di Servizio Civile del Veneto, in collaborazione con il Csv di Padova e Rovigo e il Comune di Padova che si terrà il 28 settembre 2021 presso il Centro Culturale Altinate - San Gaetano.

La tematica di Solidaria 2021 si concentrerà sulla crisi, sul cambiamento e sull’evoluzione, riflettendo sulle fratture emerse nella nostra quotidianità anche a seguito della pandemia, ma non solo: l’accesso alle cure e alla salute, la gestione e la strumentalizzazione dell’informazione, i cambiamenti climatici e le conseguenze sulla fame nel mondo, il dissesto idrogeologico, la questione dei flussi migratori, la gigantesca sproporzione tra ricchi e poveri, la perdita del patrimonio rappresentato dalla biodiversità e la deforestazione, il primato della finanza e del reddito sul lavoro e sui diritti sociali e civili.

“È proprio su queste fratture che la Cittadinanza Attiva e responsabile, il Terzo settore, il volontariato, possono e devono operare - spiega Sara Pedron, portavoce del Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di Servizio Civile del Veneto -. Il Servizio civile ne è un esempio concreto: nella sua operatività sui territori e investendo sui/sulle giovani, sta cercando di ricucire le ferite anno dopo anno, progetto dopo progetto. Negli ultimi tempi, inoltre, si sta procedendo verso un’evoluzione significativa, puntando al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e toccando rilevanti temi per l’evoluzione della nostra società, quali la transizione digitale e ambientale. Sarà una giornata di confronto costruttivo, soprattutto per i volontari che avranno occasione di vedersi in presenza dopo tutti questi mesi”.

La mattina del 28 settembre, dalle 10:30 alle 12:30 presso l’Auditorium del San Gaetano, verrà affrontato il tema “I passi avanti del Servizio civile” in un’ottica di evoluzione e di sviluppo, partendo da un punto di vista nazionale, con gli interventi del capo dipartimento per le Politiche giovanili Marco De Giorgi e della rappresentante dei volontari del Nord Italia Valentina Veneto, per arrivare a un approfondimento regionale, dove le stesse buone pratiche locali porteranno le loro testimonianze. Tra gli altri interventi quello dell’assessora alla Sanità Manuela Lanzarin, il direttore dell’unità Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile Pasquale Borsellino e le testimonianze dal mondo del servizio civile di un Veneto in evoluzione.

Il pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00 presso l’Agorà del San Gaetano, sarà invece completamente dedicato a un momento di incontro e confronto tra i volontari del Veneto su due tematiche: il linguaggio inclusivo e la forza generativa delle parole, con l’intervento di Irene Facheris, formatrice e attivista transfemminista intersezionale ed Elena Guerra, giornalista e ricercatrice ProsMedia dell’Università di Verona, e sui modi di “fare polis” oggi e sul perché l'azione diffusa è importante tanto quanto le forme di leadership istituzionalizzate, con la partecipazione delle cittadine attive e impegnate Feliciana Farnese, già presidente della Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale e Lucia Abbinante, Direttrice generale Agenzia Nazionale dei Giovani.