“In Aut”, in Toscana 1.800 euro al mese per la vita indipendente

FIRENZE – Nuovi progetti per la vita indipendente in Toscana. La Regione, in risposta alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Non autosufficienza (PNA) 2019-2021, ha definito gli interventi per le progettualità di vita indipendente a valere sulle risorse del Fondo Nazionale non autosufficienza FNA all’interno del percorso denominato “Progetto In Aut - progetto indipendenza e autonomia”.





Questo intervento si propone, in continuità e a integrazione del percorso dei progetti di vita indipendente regionale, avviati ormai dal 2005, di attivare annualmente bandi territoriali per la presentazione dei progetti redatti direttamente dalle persone con disabilità. Il bando è presentato dalle Società della salute o dalla Zona Distretto il 15 settembre di ciascun anno del triennio 2020-2022, e le persone con disabilità residenti sull’ambito di riferimento possono presentare domanda.

Il progetto presentato deve avere una durata massima di 12 mesi e deve essere finalizzato al conseguimento di determinati obiettivi: dall’università e formazione, al lavoro, dal supporto alla genitorialità e alla vita domiciliare allo sport. I progetti possono finanziare interventi per un ammontare mensile massimo di €1800, per la copertura delle spese afferenti alle seguenti voci: assistente personale, spese di vitto e alloggio, trasporto (TPL e trasporto sociale).

IN AUT rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, poiché si rivolge prioritariamente agli under 40 e poiché gli obiettivi sono compatibili con le finalità dell’intervento.

La domanda deve essere presentata alla Società della Salute o Zona Distretto di residenza. L’avviso pubblico e la modulistica sono reperibili sui siti delle Società della salute e delle Zone distretto; la domanda deve essere presentata entro 30 giorni a partire dal 15 settembre di ciascun anno. Per informazioni contattare le Società della Salute o le Zone distretto.

