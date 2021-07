"Io, giovane attore”, un campus per prevenire le ludopatie

“Scegliamo il gioco che fa bene alla salute”: è il tema della tappa palermitana (29 luglio) del progetto, pensato per ragazzi, genitori e insegnanti. Attività sportive, una tavola rotonda sulla prevenzione e informazioni

PALERMO - “Scegliamo il gioco che fa bene alla salute” è il pensiero centrale che caratterizzerà la giornata di giovedì 29 luglio nella storica Villa Trabia dove si svolgerà la prossima tappa del progetto “Io, giovane Attore” un campus per bambini e giovani realizzato nell’ambito del progetto di comunicazione per la prevenzione della ludopatia promossa e organizzata dall’associazione “Elementi”. L’associazione “Elementi” sarà presente a Villa Trabia anche il 27 e 28 luglio con tutti i bambini coinvolti nel progetto, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, per fornire informazioni e prendere le prenotazioni di chi vorrà partecipare alle attività.

Il progetto è un percorso di 9 mesi, rivolto a 80 bambini (di età compresa da 6 a 11 anni) genitori ed insegnanti di 10 scuole dei comuni di Palermo, Bagheria, Carini e Isola delle Femmine che mira a stimolare la fantasia e l’immaginazione e a far crescere il senso di responsabilità.

La giornata del 29 luglio sarà dedicata a famiglie, bambini e ragazzi che, a partire dalle ore18, assisteranno a performance sportive che andranno dalle arti marziali alla danza sino al basket a testimonianza del valore e dell’importanza del gioco sano. Le attività fanno parte del percorso progettuale che prevede incontri ed eventi di animazione su tutto il territorio della Sicilia diretti a promuovere anche processi di integrazione sociale attraverso relazioni che favoriscono l'interazione tra operatori, bambini, ragazzi e famiglie mediante laboratori di teatro – gioco e di educazione ambientale. Grazie a una guida ambientalista, inoltre, si potrà andare alla scoperta della stessa Villa Trabia, utilizzando il gioco come occasione per conoscere il proprio territorio.

Per l'occasione sarà disponibile un’area dedicata a fornire informazioni sulla prevenzione della salute. Tra gli eventi si potrà partecipare alla tavola rotonda sul tema “Emergenza ludopatia: un problema di salute pubblica” in cui ci si confronterà sul valore della cultura per il benessere della persona.



Alle ore 20 i bambini di Palermo, Carini, Isola delle Femmine e Bagheria che hanno partecipato al progetto, insieme agli artisti educatori, daranno vita a una performance tutta incentrata sul valore del teatro per sviluppare abilità funzionali volte al miglioramento della qualità della vita dei ragazzi.

Il progetto proseguirà sul territorio con operatori, insegnanti, ragazzi e genitori in vista del nuovo anno scolastico, quando, tra settembre e ottobre, sarà in programma la proiezione video dell’attività nell’ambito di un momento pubblico aperto a scuole, famiglie e città. E' un evento atteso da molti anche perché verrà proiettato il corto “Nativi Digitali” con l’attrice Elena Pistillo.

"Oggi e domani saremo presenti con i bambini che hanno realizzato il progetto in collaborazione con le 10 scuole - spiega Amelia Bucalo Triglia presidente dell'Associazione Elementi -. Il 29, invece, ci apriamo a tutta la città per fare conoscere a livello promozionale le diverse attività che realizziamo per la cura della salute e la prevenzione dei rischi della ludopatia. I piccoli partecipanti al progetto sono stati 100, 10 per tutte le dieci scuole coinvolte. 58 di loro sempre giovedì si esibiranno in una performance teatrale. Siamo soddisfatti perché, in questi mesi, sempre in presenza, abbiamo portato avanti una esperienza molto formativa a favore di minori, in alcuni casi con situazioni di disagio sociale di diverso tipo. Stiamo coinvolgendo anche le famiglie che stanno apprezzando molto. I bambini sono stati segnalati dalle scuole e dall'osservatorio contro la dispersione scolastica. Abbiamo appurato che, se i bambini vengono stimolati positivamente nella crescita, con giochi e attività creative, riescono a fare cose bellissime e nello stesso tempo riescono pure ad allontanarsi dall'uso eccessivo di giochi elettronici in telefonini e pc. Tra le esperienze abbiamo per esempio il caso di un bambino che ha risposto molto bene ai nostri stimoli ludici con un grande beneficio che si sta arrecando pure ai genitori. Il progetto si conclude a ottobre dove faremo delle video produzioni su tutto il lavoro che è stato compiuto".