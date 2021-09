Dal 17 al 19 settembre a Terlizzi (BA) le case editrici si danno appuntamento per presentare i volumi dedicati a tutti quelli che hanno difficoltà di lettura per una tre giorni ricca di seminari e di spettacoli

Lettori alla pari

BOLOGNA – Sono accessibili oggi i libri in Italia? E non stiamo parlando di un problema di costo e di reperimento, ma della loro accessibilità culturale, cioè del fatto che il lettore possa leggerli e comprenderli. Una risposta a questa domanda la vuole dare “LETTORI alla PARI” la prima fiera del libro accessibile organizzata dalle Edizioni La Meridiana a Terlizzi, in Puglia, dal 17 al 19 settembre. Tre giorni intensi durante i quali le case editrici sensibili al tema presenteranno libri che possono essere letti da adulti e bambini con difficoltà diverse dovute a un deficit sensoriale o cognitivo oppure semplicemente a causa di un basso livello culturale o della scarsa conoscenza della lingua italiana.

Sono 18 i seminari previsti all’interno della Fiera, tra cui quelli sull’accessibilità delle biblioteche per ragazzi e scolastiche (venerdì 17 settembre ore 11) e sull’accessibilità culturale della stampa italiana (venerdì 17 settembre ore 12). Sedici sono invece i laboratori tematici per adulti e per bambini, alcuni articolati in vari appuntamenti, fra gli altri ricordiamo: “Tutti in campo” un laboratorio che spiega come rendere accessibile un video immersivo, cioè un video a 360 gradi (dal 16 al 19 settembre) e “Scriviamo insieme” un laboratorio dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per comprendere e apprendere gli strumenti della scrittura Easy To Read - ETR (dal 17 al 19 settembre).

Alla sera invece avranno luogo degli spettacoli di intrattenimento musicali e teatrali come lo spettacolo teatrale accessibile “Le avventure del Piccolo Burattino” (sabato 18 settembre alle ore 20). Alcuni corsi di formazione dedicati alla formazione dei lettori di libri accessibili e alla formazione di esperti che sappiano rendere accessibili i libri con la scrittura Easy To Read o con i simboli, inizieranno dopo la Fiera e si volgeranno tra ottobre 2021 e febbraio 2022.

Destinatari delle diverse attività in programma sono tutti coloro che hanno voglia di leggere e far leggere: bambini, genitori, insegnanti, librai, autori, illustratori, bibliotecari, docenti di sostegno, educatori ma anche amministratori e decisori pubblici. Protagonisti alla pari del progetto sono anche i lettori con disabilità, chiamati in prima persona a collaborare per la costruzione di un progetto affine alle loro esigenze. Lettori alla Pari può contare sul sostegno di numerose imprese e associazioni che credono nella possibilità di offrire nuove prospettive di lettura per tutti. Per avere altre informazioni più dettagliate, per iscriversi e acquistare i biglietti dei vari appuntamenti basta andare a questo indirizzo web:https://www.edizionilameridiana.it/fiera-lettori-alla-pari-terlizzi-2021/