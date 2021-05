Disabilità

#Noesonero, fissata l'udienza per la decisione sul ricorso

di Chiara Ludovisi

Il Tar del Lazio ha ritenuto fondate le istanze presentate: a luglio l’udienza per il ricorso contro il DI 182/2020, che ha introdotto per gli studenti disabili, insieme al modello di Pei, “una serie di misure in controtendenza con il processo inclusivo in atto in Italia da oltre 40 anni”. Associazioni soddisfatte