"Una storia di mani”, torna la campagna della Lega del Filo d’Oro

Si può donare fino al 31 dicembre e contribuire al completamento degli ambienti dedicati alle attività fisioterapiche e idroterapiche del nuovo Centro nazionale. In Italia 189 mila persone con problematiche legate sia alla vista che all'udito

ROMA - Riparte la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "Una storia di mani” della Lega del Filo d'Oro, grazie alla quale sarà possibile completare e arredare gli ambienti dell'edificio del secondo lotto del nuovo Centro Nazionale, destinato ad accogliere 2 piscine e 4 palestre.



Si può donare fino al 31 dicembre 2020 con un sms o chiamata da rete fissa al numero solidale 45514. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali e di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali, di 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45514 da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

“Si può contribuire alla realizzazione di un unico edificio che permetterà a bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali di poter svolgere attività di fisioterapia e idroterapia in strutture realizzate appositamente per le loro specifiche esigenze - spiega il presidente Rossano Bartoli - Grazie al completamento dei lavori di costruzione del nuovo Centro Nazionale si potrà in futuro intervenire più precocemente sui bambini, riuscendo ad ottenere le migliori risposte ai trattamenti educativi e riabilitativi e contemporaneamente offrire alle persone adulte percorsi riabilitativi mirati alla loro complessa condizione di pluridisabilità”.

Schierati nuovamente insieme al fianco della Lega del Filo d'Oro per supportare la Campagna "Una storia di mani” ci sono i testimonial storici Renzo Arbore e Neri Marcorè, “che ormai sanno bene quanto le mani, per le persone sordocieche, rappresentino un prezioso strumento, che permette loro di conoscere e di comunicare con il mondo che le circonda”. Scenderanno nuovamente in campo a sostegno della Campagna i portieri della Nazionale Gigio Donnarumma (Milan) e Salvatore Sirigu (Torino), con Samir Handanovic e Daniele Padelli (Inter), Pepe Reina (Lazio) e l'ex Stefano Sorrentino. Accanto ai calciatori, ci saranno ancora i direttori d'orchestra Leonardo De Amicis, Pinuccio Pirazzoli e Beppe Vessicchio, affiancati dallo Chef Filippo La Mantia e dallo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam per raccontare la "loro” Storia di Mani.

Oggi in Italia, secondo un recente studio condotto dall'Istat in collaborazione con la Lega del Filo d'Oro, le persone con problematiche legate sia alla vista che all'udito sono 189 mila, pari allo 0,3% della popolazione italiana. Di queste, circa 108 mila vivono di fatto confinate in casa, non essendo autosufficienti nelle più elementari necessità quotidiane (camminare, lavarsi, vestirsi, prendere un mezzo pubblico) e che le spinge verso una condizione di completo isolamento anche affettivo. L'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 le ha rese ancora più fragili, poiché data la minorazione sensoriale le persone sordocieche utilizzano prevalentemente il tatto per comunicare e conoscere l'ambiente circostante e in un momento in cui la raccomandazione è quella di mantenere la distanza di sicurezza, questo rappresenta per loro un ulteriore, enorme, ostacolo. Molto spesso, alle disabilità di base si aggiungono problemi motori (5 volte su 10) o danni permanenti da insufficienza mentale (4 volte su 10).

