A scuola senz'auto: collegamenti per l'86% delle scuole italiane

Analisi di Openpolis - Con i bambini sugli istituti raggiungibili con almeno un mezzo alternativo a quello privato: ampia la forbice regionale e locale. Collegata quasi la totalità degli edifici in Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Abruzzo e Piemonte. In 4 province la quota non tocca il 60%

Foto Openpolis

ROMA - In Italia l’86% delle scuole sono raggiungibili con almeno un mezzo alternativo a quello privato. Lo rilevano gli ultimi dati rielaborati da Openpolis-Con i bambini (Miur, 2018): quasi 9 edifici scolastici su 10 sono collegati sia con i mezzi di trasporto pubblico (urbano, interurbano o ferroviario) che con gli scuolabus. La forbice regionale è ampia: si va dalla quasi totalità degli edifici in Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Abruzzo e Piemonte (dove il dato raggiunge o supera il 97% degli edifici) a circa 2 su 3 in Campania (64%).

“Uno degli aspetti che più impatta sulla qualità dell’aria e sull’ambiente è il mezzo di trasporto utilizzato per spostarsi. - spiegano gli osservatori di Openpolis - Da questo punto di vista, l’uso dell’auto privata è sicuramente meno sostenibile rispetto al trasporto di massa, come treni e autobus. Mezzi che, tolti i periodi di chiusura dovuti alla pandemia, quotidianamente tante ragazze e ragazzi utilizzano per andare a scuola. Anche perché non tutte le famiglie hanno il tempo o la possibilità di accompagnare i figli a scuola. Per queste ragioni è importante che le scuole di un territorio siano ben collegate con i diversi mezzi di trasporto”.

“L’assenza o il malfunzionamento dei collegamenti tra il territorio e le scuole, oltre a rappresentare un disagio, può essere uno dei fattori che alimentano la dispersione scolastica. Soprattutto nelle aree interne e nei territori meno collegati”

La situazione in provincia. Tutte le scuole sono raggiunte da almeno un mezzo alternativo all'auto in quella di Trieste. E quasi la totalità degli edifici ad Alessandria, Chieti e Pescara, dove la quota supera comunque il 99%. In tutte le province e città metropolitane italiane almeno la metà delle scuole è raggiunta dal trasporto pubblico, sia esso ferroviario, su gomma oppure urbano (tram, metro etc.). Quattro le province dove la quota non arriva al 60%: Trapani (54,3%), la città metropolitana di Napoli (56,5%), Viterbo (57,1%) e Salerno (59,6%).