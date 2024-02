Anziani non autosufficienti: Cgil, nessuna risorsa aggiuntiva, il contributo è per pochi

L’analisi della segretaria confederale Barbaresi sul decreto appena arrivato in Commissione Affari sociali: “Gli 850 euro al mese per le badanti? Andranno solo allo 0,6% degli anziani non autosufficienti”

ROMA – “Lo schema di decreto legislativo su anziani e non autosufficienza contiene troppi rinvii e nessuna risorsa per dare risposte ai bisogni di milioni di anziani non autosufficienti, purtroppo dobbiamo confermare il nostro giudizio”. È quanto dichiara in una nota la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi sul decreto appena arrivato in Commissione Affari sociali della Camera. “Dopo gli annunci trionfalistici evocanti suggestive cifre a nove zeri di presidente del Consiglio, ministra e viceministra del Lavoro e Politiche sociali, i numeri contenuti nel testo confermano la totale assenza di risorse aggiuntive per finanziare le nuove misure. In particolare – sottolinea la dirigente sindacale – non c’è nessun euro in più per sostenere la cosiddetta prestazione universale di 850 euro al mese, che di universale ha ben poco, poiché i destinatari sono individuati con criteri estremamente restrittivi (almeno 80 anni, Isee fino a 6mila euro, assegno di accompagnamento e non autosufficienza con bisogno assistenziale gravissimo)”.





“A livello nazionale – prosegue Barbaresi citando l’elaborazione dell’Area Stato sociale e Diritti della Cgil nazionale basata su dati Inps e Istat – si stima che la misura riguarderà al massimo 24.500 persone, a fronte di una platea di 3,8 milioni di anziani non autosufficienti, di cui 1 milione con l’assegno di accompagnamento: solo lo 0,6% degli anziani non autosufficienti e il 2,3% degli over 80 anni con assegno di accompagnamento”. Nello specifico, la Cgil evidenzia che in una regione come la Lombardia, con oltre mezzo milione di anziani non autosufficienti (di cui 157mila con assegno di accompagnamento) i possibili percettori degli 850 euro per remunerare il costo del lavoro di assistenza e cura (badante o assistente familiare) saranno meno di 3.650 anziani. In Emilia-Romagna si attesteranno su circa 1.530 (con 345 mila anziani non autosufficienti di cui 66 mila con l’accompagnamento), mentre nel Lazio saranno circa 2.590, in Sicilia 1.940, in Umbria 670.



“Come si finanzia la propaganda del governo? I 250 milioni per il 2025 e per il 2026 per la misura – afferma Barbaresi – saranno presi dal Fondo per la non autosufficienza (75 milioni), altri dal Programma per l’inclusione e la lotta alla povertà (125 milioni) e dalla Missione 5 del Pnrr (50 milioni). Per la segretaria confederale “al di là degli annunci, la realtà è che la quasi totalità delle persone che attendevano risposte alle loro fragilità e ai loro drammi continueranno a essere lasciate sole. Inoltre – aggiunge – se il governo è riuscito a rispettare la scadenza del 31 gennaio prevista dalla legge delega, sono più di 20 i rinvii a ulteriori decreti attuativi, linee guida e disposizioni di legge regionale da adottarsi nei prossimi mesi. Tutto rimandato o quasi, dunque, in quanto il nodo delle risorse ha evidentemente impedito di trovare nel decreto indicazioni precise sulla realizzazione della rete domiciliare e sul rilancio della residenzialità, senza le quali – conclude – non ci potrà essere nessuna reale presa in carico della condizione di fragilità della persona anziana da parte del sistema pubblico”.