Disabilità

Anziani non autosufficienti in strutture per autosufficienti, Grusol denuncia: “Illegittimo”

di Chiara Ludovisi

Il Gruppo Solidarietà delle Marche si rivolge alla Regione e all'Asur, ricordando che nelle strutture per autosufficienti non è presente personale sanitario e l'assistenza è di circa 20 minuti al giorno: “Un anziano non autosufficiente non potrà avere qui un'assistenza adeguata, a meno che non la paghi di tasca propria. Faremo segnalazione ai Nas”