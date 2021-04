Autismo, nel centro Unicoop luci e rumori al minimo

Nel supermercato Coop.fi di Ponte a Greve a Firenze si ridurranno gli elementi di disturbo per le persone con autismo, sul modello del negozio Autism Friendly di Monza, prima sperimentazione italiana promossa da Coop Lombardia

FIRENZE - Il 2 aprile è la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico, e Unicoop Firenze si fa trovare pronta con un’iniziativa di sensibilizzazione nel Coop.fi di Ponte a Greve a Firenze, dove si ridurranno gli elementi di disturbo per le persone con autismo, sul modello del negozio Autism Friendly di Monza, prima sperimentazione italiana promossa da Coop Lombardia. Il blu è il colore scelto per rappresentare questa condizione che riguarda un numero sempre più alto di persone.

L’attenzione al “profilo sensoriale” sarà fondamentale nell’organizzazione del punto vendita di Ponte a Greve scelto per la sperimentazione che avverrà domani per la giornata del 2 aprile. Nel dettaglio queste le iniziative messe in pratica dalla cooperativa: riduzione dei rumori e del volume della radio all’interno del punto vendita e abbassamento delle luci, indicazione visiva dei contenuti nella segnaletica delle corsie del supermercato, oltre all’individuazione di una cassa prioritaria connotata da un simbolo blu e alla realizzazione di un pannello esplicativo sulle azioni intraprese. Ma non solo: grazie alla collaborazione con ASA Associazione Sindromi Autistiche i lavoratori del punto vendita di Ponte a Greve hanno avuto modo di confrontarsi con lo psicoterapeuta Patrizio Batistini che ha illustrato, in un incontro preparatorio online, quali sono i comportamenti più importanti per favorire un adattamento del contesto alle persone con disturbi dello spettro autistico.

“Limitare la rumorosità degli ambienti e le luci troppo forti, piuttosto che cercare di fare domande precise e cercare di usare un tono di voce calmo e basso, sono alcuni dei piccoli accorgimenti che possono mettere a proprio agio una persona con disturbi dello spettro autistico che si trova a fare la spesa in un supermercato - ha spiegato Patrizio Batistini, psicoterapeuta e presidente Associazione Sindromi Autistiche – non c’è un modo univoco di rapportarsi, perché ogni soggetto affetto da autismo ha le sue peculiarità, ma ci sono delle buone pratiche da rispettare che possono aiutare la persona nella sua strada verso l’autonomia. Uno dei nostri obiettivi è diffonderle il più possibile”.

“Nonostante il periodo complicato che i punti vendita della cooperativa stanno vivendo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa legata alla giornata mondiale dell’autismo, che si celebra il 2 aprile – fanno sapere da Unicoop Firenze – Lo facciamo con alcune piccole azioni dimostrative che vanno nella direzione di sensibilizzare tutti i cittadini su questo tema e di dimostrare che anche azioni di piccola entità, come l’abbassamento delle luci e dei suoni nell’ambiente, possono avere un impatto positivo sulle persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico”.