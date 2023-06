Azzardo: cala la raccolta fisica, in crescita quella telematica. In Italia verso i 140 miliardi di euro di giocate

Presentato ieri alla Camera “La pandemia da azzardo. Il gioco ai tempi del Covid: rischi, pericoli e proposte di riforma”, edito da Altreconomia. E' di 1713 euro la cifra pro-capite in puntate d’azzardo registrata in Lombardia nel 2021, poco al di sotto delle stime a livello nazionale che si attestano su 1827 euro, per un totale di 111,7 miliardi di euro spesi nel 2021

Mille e settecentotredici euro: è la cifra pro-capite in puntate d’azzardo registrata in Lombardia nel 2021. Poco al di sotto delle stime a livello nazionale che si attestano su mille e ottocentoventisette euro per un totale di 111,7 miliardi di euro l’anno. La regione risulta essere la prima in Italia per gioco fisico (con 849,2 euro pro-capite di giocate) e la seconda per giocate online (con 863,9 euro pro-capite di giocate). Risultano poi attivi 1.881.222 conti online per il gioco e 628.095 aperti.

Tuttavia, stando alla Relazione del Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), le stime per il 2022 potrebbero toccare un nuovo record. Si parla di circa 140 miliardi di euro in giocate. Secondo l’ADM l’aumento è dovuto all’azione di repressione del gioco illegale, ma le inchieste giudiziarie dimostrano invece come l’attuale organizzazione del comparto azzardo favorisca le mafie e come esse continuino a gestire parti del settore legale e illegale.

Sono, questi, alcuni dei dati emersi durante la presentazione dell’edizione aggiornata de “La pandemia da azzardo. Il gioco ai tempi del Covid: rischi, pericoli e proposte di riforma”, edito da Altreconomia. Il volume, discusso ieri alla Camera dei Deputati, è curato da Claudio Forleo e Giulia Migneco per Avviso Pubblico, la rete di enti locali antimafia in collaborazione con Fondazione Adventum.

La presentazione del libro è stata soprattutto l’occasione per discutere nel merito del disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale in discussione in Parlamento. Al tavolo dei relatori, oltre agli autori, anche la vicepresidente della Camera Anna Ascani, il vicepresidente della Commissione Antimafia Federico Cafiero de Raho, già procuratore nazionale antimafia, Andrea Bosi, vicepresidente di Avviso Pubblico e il deputato dem Gian Antonio Girelli.

“Quello italiano è un azzardo troppo grande per un Paese che ha imparato presto a spendere fiumi di denaro senza nemmeno uscire di casa, o dalla scrivania del proprio ufficio – afferma Avviso Pubblico -. Un fenomeno che a dispetto di una pandemia messa quasi alle spalle, sconta il cosiddetto ‘effetto covid’. I lockdown hanno generato una strana entropia, spostando l’equilibrio dell’azzardo verso le giocate telematiche. La raccolta fisica è crollata sotto il 40 per cento, quella telematica ha superato il 60 per cento”.

Ma l’azzardo, in Italia, coinvolge sempre più giovanissimi. Si conta che dei 12 milioni di conti gioco aperti nel 2021, 1 milione e 300 mila sono riconducibili a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Un mercato gigantesco e difficile da controllare, nel quale operano anche le mafie che riciclano ingenti quantità di capitali accumulati illegalmente. Tanto che le maggiori agenzie investigative inseriscono l’azzardo tra i principali settori di interesse della criminalità organizzata, insieme al traffico di droga.





“I dati lombardi sul gioco presentano una situazione grave che deve essere affrontata con l'impegno di tutte le istituzioni col sostegno del terzo settore per prevenire ulteriori degenerazioni e trovare contromisure – spiega Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio e Coordinatore regionale di Avviso Pubblico in Lombardia –. Il gruppo di lavoro nato con la campagna Mettiamoci in gioco rappresenta la base di questo lavoro fondamentale per le nostre comunità. Non è più rinviabile il riordino della normativa in materia. A tal proposito gli enti locali devono inoltre essere coinvolti nel procedimento legislativo poiché sono i soggetti che ogni giorno affrontano le differenti problematiche derivanti dal gioco d'azzardo”.