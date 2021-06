Salute

Basilicata, la Crpo al presidente Bardi: con il caldo stop al lavoro nei campi

La Commissione regionale pari opportunità di Basilicata, in una lettera al presidente Vito Bardi, ha chiesto l'immediata adozione di un'ordinanza che, come avvenuto in Puglia, vieti il lavoro agricolo "in condizioni di esposizione prolungata al sole...