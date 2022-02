Campagna vaccinale, in campo 2.500 volontari di Auser Lombardia

Oltre 16.900 accompagnamenti: impegnati 2.500 volontari nel trasporto e negli hub. "Hanno dato un aiuto prezioso ai tanti anziani del territorio, soli e fragili, che avevano difficoltà a raggiungere i luoghi dove fare le vaccinazioni"

Foto: Auser Lombardia

ROMA - Tra i primi a vaccinarsi nel febbraio dello scorso anno per poter subito dare una mano, sono stati 2.500 i volontari di Auser Lombardia in campo nella campagna vaccinale contro il covid: 2.184 nel trasporto sociale, per aiutare gli anziani e le persone fragili a raggiungere i siti vaccinali, e 381 volontari negli Hub vaccinali, dall’accoglienza alla vigilanza, dallo smistamento delle persone al dare informazioni. E, da marzo a dicembre 2021, sono stati effettuati 16.958 trasporti sociali relativi alla campagna vaccinale, per migliaia di chilometri. Auser fa un bilancio delle attività e ricorda che “dalla prima dose fino ad arrivare alla dose booster i volontari di Auser Lombardia hanno dato un aiuto prezioso ai tanti anziani del territorio, soli e fragili, che avevano difficoltà a raggiungere i luoghi dove fare le vaccinazioni”. Inoltre, la sede Auser di Voghera da marzo 2021 è stata trasformata in Hub vaccinale, con un accordo con la ASST ed è tuttora funzionante, con l’aggiunta dell’Hub pediatrico”.

I volontari Auser continuano a prestare servizio ogni giorno, compresi i sabati e le domeniche, in collaborazione con altre reti di volontariato. “Sono state accompagnate persone anziane, fragili, sole, non autosufficienti, affette da disabilità; coloro che hanno chiesto aiuto l’hanno ricevuto – sottolineano i responsabili della presidenza regionale Auser Lombardia - I nostri volontari sono andati a prendere le persone a casa, le hanno portate al centro vaccinale, sono rimasti con loro per tutto il tempo, infine le hanno riaccompagnate a casa. Stimiamo che ogni accompagnamento abbia richiesto circa due ore di tempo. Il sorriso di sollievo e il grazie detto con il cuore sono stati per i volontari la ricompensa migliore.”

Considerevoli le distanze percorse, basta pensare a Lodi, città che per prima in Italia ha dovuto confrontarsi con il Covid, dove i volontari Auser hanno percorso 44.520 chilometri. “Nelle nostre 430 sedi situate in tutta la Lombardia abbiamo provveduto a fissare gli appuntamenti online per migliaia di persone e stampato, oppure scaricato sugli smartphone, una quantità incalcolabile di Green Pass. Numerosi sono stati i giovani che ci hanno dato una mano.”